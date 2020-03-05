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Infowatch погасил облигационный заем

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Infowatch, российский разработчик высокотехнологичных решений в сфере информационной безопасности, сообщил о погашении облигационного займа. Купонная доходность облигаций составляла 14% годовых. Все обязательства по погашению облигационного займа в размере 400 млн руб. группа компаний выполнила точно в срок — 4 марта 2020 г.

Напомним, что 5 марта 2018 г. АО Infowatch, входящее в состав группы компаний Infowatch, разместило на Московской бирже двухлетние облигации на сумму 400 млн руб. со сроком погашения 4 марта 2020 г. Привлеченные с помощью облигационного займа средства пошли на дальнейшее развитие бизнеса группы компаний, в том числе международного. Выбор финансового инструмента был обоснован особенностями финансирования ИТ-компаний на рынке.

«Здесь важно не только то, что инвесторы смогли хорошо заработать, но и то, что облигации ГК Infowatch все это время торговались выше номинала, то есть, с премией. Это указывает на неизменно высокий интерес и доверие инвесторов во время всего периода размещения облигаций и на то, что группа компаний это доверие полностью оправдала, — сказала Наталья Касперская, президент ГК Infowatch. — За два года группа укрепила свои позиции на рынке информационной безопасности, увеличив оборот почти на 50%, провела несколько успешных сделок в странах Ближнего Востока, серьезно расширила продуктовый портфель и почти вдвое увеличила клиентскую базу. Мы благодарим всех инвесторов, поверивших в нас, и не исключаем повторного выхода на рынок в будущем».

Наталья Касперская отдельно поблагодарила инвестиционную компанию «Атон», помогавшую с размещением облигаций. Она характеризует «Атон» не только как высочайших профессионалов своего дела, но и как внимательных и заботливых людей, имеющих бесконечное терпение к таким новичкам финансового рынка, какой была ГК Infowatch в самом начале процесса.

ГК Infowatch, накопила большой опыт реализации масштабных проектов для телекоммуникационного, финансового и нефтегазового сектора, медицинской и фармацевтической сферы, промышленных предприятий, ОПК и государственных структур. Предотвращение утечек конфиденциальной информации и защиту организаций от внутренних угроз обеспечивает флагманское DLP-решение группы — Infowatch Traffic Monitor. За защиту предприятий-клиентов от внешних атак отвечает комплексная система автоматической защиты веб-ресурсов Attack Killer. Система автоматизированного контроля исходного кода бизнес-приложений Appercut защищает веб-ресурсы в непрерывном режиме благодаря автоматической блокировке ошибок в коде ПО, причем на ранних этапах разработки. Для защиты промышленных технологических систем разработан комплекс решений Infowatch ARMA, обеспечивающий крупным российским предприятиям информационную безопасность автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП).

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