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Цифровизация Внедрения
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Axelot TMS помогает компании «Терем» эффективно управлять перевозками

С помощью Axelot TMS и Axelot SCAP компания «Терем» автоматизировала процессы управления перевозками – от приема заявок с подбором подходящего транспорта и до план-фактного анализа. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Терем» — официальный дистрибьютор мировых производителей оборудования для монтажа систем отопления, водоснабжения и канализации. Компания на рынке с 1991 г.

Доставку оборудования партнерам «Терем» осуществляет с помощью собственного и наемного транспорта. Для эффективного управления заявками, которые выполняются сторонними перевозчиками, руководство «Терем» приняло решение использовать специализированный программный продукт. Необходима была система с широкой функциональностью и возможностью гибкой настройки. Выбор компании остановился на Axelot TMS для автоматизации управления перевозками и дополнительном модуле Axelot SCAP для автоматизации планирования маршрутов.

Теперь рейсы планируются автоматически согласно настроенным в системе ограничениям, которые при необходимости корректируются логистом. Axelot SCAP позволил расширить автоматическое планирование в части учета совместимости кузовов транспортных средств с перевозимыми грузами и допланирования существующих рейсов.

Внедрение системы упростило взаимодействие с перевозчиками, теперь оно осуществляется через специальное рабочее место. С помощью Axelot TMS подбор перевозчиков и рассылка оповещений выбранным исполнителям происходит автоматически. При этом нанятые перевозчики дают обратную связь и высылают необходимые для дальнейшего сотрудничества документы точно так же с помощью системы, но уже через свое рабочее место.

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Тарификация тоже «переехала» в Axelot TMS. Система позволяет настраивать и устанавливать различные правила расчета тарифов.

В рамках проекта Axelot TMS была интегрирована с КИС посредством Datareon ESB. Интеграция позволила автоматизировать выгрузку заявок на перевозку из КИС в TMS, счетов на оплату из TMS в КИС и прочих документов и справочников.

В настоящий момент руководство компании «Терем» планирует развивать внедренную систему.

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