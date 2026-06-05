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МЧС РФ АГЗ Академия гражданской защиты МЧС России

СОБЫТИЯ


05.06.2026 РОСА и Академия гражданской защиты МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров 1
18.04.2014 Минобороны РФ сформировало хай-тек-подразделения и нанимает кибер-бойцов 1
01.06.2012 Тендер по УЭК: подрядчики готовы доплачивать заказчику ради победы 1
12.09.2006 В МЧС открылся автоматизированный тренажёрный центр 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

МЧС РФ АГЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10777 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 534 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1112 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 25 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Водный стадион Технопарк 15 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2310 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 345 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7274 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4960 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 1
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3374 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12657 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12940 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2800 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6288 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10204 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1197 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 407 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1867 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 702 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1373 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5527 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3513 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 233 1
Каназирский Илья 2 1
Преснухин Вячеслав 1 1
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Макаров Николай 31 1
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Ряснов Виктор 3 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3771 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5402 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6411 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 252 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
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