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СОБЫТИЯ
МЧС РФ АГЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
|Водный стадион Технопарк 15 1
|Каназирский Илья 2 1
|Преснухин Вячеслав 1 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Попов Павел 24 1
|Макаров Николай 31 1
|Чушкин Дмитрий 9 1
|Ряснов Виктор 3 1
|Валюнин Сергей 1 1
|Климов Роман 1 1
|Петрухин Вячеслав 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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