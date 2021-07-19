Tele2 увеличила количество торговых терминалов в столичном метро до 54

Tele2 подводит промежуточные итоги работы торговых терминалов в Московском метрополитене. За полгода количество установленных устройств для выдачи SIM-карт увеличилось до 54, а объем реализованных через них карт вырос более чем в шесть раз по сравнению с первым месяцем запуска проекта.

Проект по установке терминалов для выдачи SIM-карт на станциях Московского метрополитена продолжает стратегический вектор развития операторской розницы. Он предполагает создание экономически эффективной сети дистрибуции, ориентированной на присутствие в удобных для клиента местах, а также на оптимизацию издержек на содержание торговых точек. Сегодня получить SIM-карту Tele2 можно в вестибюлях и переходах 54 станций, расположенных на десяти линиях метро. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку на дисплее терминала, выбрать тарифный план и забрать карту из ячейки диспенсера.

С первого месяца работы торговых терминалов спрос на подключения через них сохраняет устойчивый рост: в июне 2021 года количество выданных SIM-карт выросло более чем в шесть раз по сравнению с декабрем 2020 года, что говорит о востребованности этого канала среди москвичей и гостей столицы. При этом наибольшее число подключений пришлось на апрель: за этот месяц было выдано 28% от общего объема реализованных карт за полгода.

В установленных терминалах можно подключиться к тарифным планам «Мой онлайн» или «Везде онлайн» и воспользоваться тестовым промопериодом после внесения 100 рублей. Так, после активации тарифного плана «Мой онлайн» клиент получает 120 минут разговоров, 3,5 гигабайта интернет-трафика и безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам на семь дней. После окончания тестового периода потребуется пополнить баланс на 300 рублей для обновления пакетов услуг. В случае с «Везде онлайн» абонент получит 7 гигабайт и 85 минут на пять дней и после окончания промопериода сможет продолжить пользоваться пакетом услуг за 400 рублей.

В июне Tele2 интегрировала сеть торговых терминалов с интернет-магазином: теперь клиенты могут выбрать любое устройство на наиболее удобной станции подземки в качестве точки самовывоза и получить заказ, оформленный на сайте оператора. Так, с учетом традиционной монобрендовой розницы и партнерской сети дистрибуции число точек самовывоза интернет-заказов в столичном регионе превысило одну тысячу.

Оператор уделяет внимание не только развитию качественной сети дистрибуции в столичном метро, но и доступности мобильного интернета. В начале июня компания завершила масштабные технические работы по установке оборудования 5G-ready в перегонах Московского метрополитена. Теперь связь доступна на всем протяжении Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой и Кольцевой линиях. Кроме того, сеть оператора функционирует на всем протяжении Московского центрального кольца.