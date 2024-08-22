Правительство Московской области отдаст миллиард за переезд в новый ЦОД

Правительство Московской области платит 998 млн руб. за размещение оборудования единой инфраструктуры технологического обеспечения (ЕИТО) в новом ЦОДе.



Сотни миллионов на переезд

Правительство Московской области ищет ЦОД для размещения в нем оборудования единой инфраструктуры технологического обеспечения (ЕИТО). Предварительно, для переезда понадобится 998 млн руб.

Для поиска ЦОДа, от имени департамента по конкурентной политике Московской области 9 августа 2024 г. на сайте госзакупок был опубликован соответствующий тендер. Поставщика вычислительных мощностей выберут на конкурсной основе. Желающие участвовать в конкурсе смогут подать заявки до 26 августа. Победителя выберут 28 августа.

Единая инфраструктура технологического обеспечения Правительства Московской области — это комплекс технических средств и информационно-телекоммуникационных сетей связи, обеспечивающих ввод, обработку, хранение и доступ данных информационных систем региона.

Цель создания ЕИТО — внедрение современных информационно-коммуникационных технологий при создании и эксплуатации государственных, региональных, ведомственных и муниципальных информационных систем Московской области.

Требования к ЦОДу

Согласно техническому заданию, Правительство Московской области желает разместить свое оборудование в ЦОДе уровня Tier IV. ЦОД Tier IV является центром обработки данных с высокой степенью надежности, обеспечивающим 99.995% доступности. Этот уровень подразумевает наличие избыточных систем и компонентов для предотвращения простоев, а также непрерывное функционирование при любых обстоятельствах, включая аварии и технические неисправности.

Комплекс сооружений ЦОД (КСЦ) должен представлять собой одно или несколько зданий и сооружений, специально спроектированных и построенных для размещения центров обработки данных. Запрещается использование перепрофилированных объектов, таких как заводы, фабрики и склады, а также сооружений с комбинированным назначением.

Для обеспечения доступности КСЦ необходимо, чтобы он имел непосредственный доступ к дорожной сети общего пользования. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров, в то время как протяженность маршрута наземного общественного транспорта до ближайшей станции московского метрополитена, московского центрального кольца или московских центральных диаметров не должна превышать трех километров по прямой.

Помещения размещения предоставляемых телекоммуникационных шкафов в КСЦ должны быть оборудованы современными системами гарантированного и бесперебойного электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, автоматического газового пожаротушения и охранной сигнализации. Важным требованием является наличие системы контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения.

КСЦ должен обеспечивать нейтральную политику по отношению к операторам связи, включая единые условия и тарифы для присутствия операторов на технологической площадке. Более того, центр должен обеспечить возможность заключения прямых договоров между оператором связи и заказчиком.

Также КСЦ должен предоставлять возможность линейно-независимой прокладки кабельных линий оператором связи, что предполагает наличие не менее двух кабельных вводов, расположенных на расстоянии не менее 50 метров друг от друга, и как минимум двух помещений для операторов связи (Meet-me-room). Необходимо учитывать также наличие двух изолированных кабельных стояков и возможность подвода кабельных линий к техническим шкафам (ТШ) по лоткам с двух сторон.