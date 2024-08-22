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Правительство Московской области отдаст миллиард за переезд в новый ЦОД

Правительство Московской области платит 998 млн руб. за размещение оборудования единой инфраструктуры технологического обеспечения (ЕИТО) в новом ЦОДе.

Сотни миллионов на переезд

Правительство Московской области ищет ЦОД для размещения в нем оборудования единой инфраструктуры технологического обеспечения (ЕИТО). Предварительно, для переезда понадобится 998 млн руб.

Для поиска ЦОДа, от имени департамента по конкурентной политике Московской области 9 августа 2024 г. на сайте госзакупок был опубликован соответствующий тендер. Поставщика вычислительных мощностей выберут на конкурсной основе. Желающие участвовать в конкурсе смогут подать заявки до 26 августа. Победителя выберут 28 августа.

Единая инфраструктура технологического обеспечения Правительства Московской области — это комплекс технических средств и информационно-телекоммуникационных сетей связи, обеспечивающих ввод, обработку, хранение и доступ данных информационных систем региона.

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Правительство Московской области платит 998 миллионов за переезд в другой ЦОД

Цель создания ЕИТО — внедрение современных информационно-коммуникационных технологий при создании и эксплуатации государственных, региональных, ведомственных и муниципальных информационных систем Московской области.

Требования к ЦОДу

Согласно техническому заданию, Правительство Московской области желает разместить свое оборудование в ЦОДе уровня Tier IV. ЦОД Tier IV является центром обработки данных с высокой степенью надежности, обеспечивающим 99.995% доступности. Этот уровень подразумевает наличие избыточных систем и компонентов для предотвращения простоев, а также непрерывное функционирование при любых обстоятельствах, включая аварии и технические неисправности.

Комплекс сооружений ЦОД (КСЦ) должен представлять собой одно или несколько зданий и сооружений, специально спроектированных и построенных для размещения центров обработки данных. Запрещается использование перепрофилированных объектов, таких как заводы, фабрики и склады, а также сооружений с комбинированным назначением.

Для обеспечения доступности КСЦ необходимо, чтобы он имел непосредственный доступ к дорожной сети общего пользования. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров, в то время как протяженность маршрута наземного общественного транспорта до ближайшей станции московского метрополитена, московского центрального кольца или московских центральных диаметров не должна превышать трех километров по прямой.

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Помещения размещения предоставляемых телекоммуникационных шкафов в КСЦ должны быть оборудованы современными системами гарантированного и бесперебойного электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, автоматического газового пожаротушения и охранной сигнализации. Важным требованием является наличие системы контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения.

КСЦ должен обеспечивать нейтральную политику по отношению к операторам связи, включая единые условия и тарифы для присутствия операторов на технологической площадке. Более того, центр должен обеспечить возможность заключения прямых договоров между оператором связи и заказчиком.

Также КСЦ должен предоставлять возможность линейно-независимой прокладки кабельных линий оператором связи, что предполагает наличие не менее двух кабельных вводов, расположенных на расстоянии не менее 50 метров друг от друга, и как минимум двух помещений для операторов связи (Meet-me-room). Необходимо учитывать также наличие двух изолированных кабельных стояков и возможность подвода кабельных линий к техническим шкафам (ТШ) по лоткам с двух сторон.

Антон Мушинский

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