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РЖД Дирекция скоростного сообщения



17.12.2024 «ТрансТелеКом» выпустил единое мобильное приложение «РЖД Медиа» для поездов «Сапсан» и «Ласточка» 1
17.09.2024 Специалисты компании «ТрансТелеКом» расширили функциональность платформы «Сапсан Медиа» 1
12.09.2016 ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат оплату проезда на МЦК 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

РЖД Дирекция скоростного сообщения и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 2
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 58 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Visa payWave 77 1
РЖД Сапсан 24 1
Болтрукевич Константин 26 1
Киричек Алексей 66 1
Свириденко Кирилл 40 1
Латыпов Роман 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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