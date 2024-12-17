РЖД Дирекция скоростного сообщения
РЖД Дирекция скоростного сообщения и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
|РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
|Болтрукевич Константин 26 1
|Киричек Алексей 66 1
|Свириденко Кирилл 40 1
|Латыпов Роман 9 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
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