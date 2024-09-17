Специалисты компании «ТрансТелеКом» расширили функциональность платформы «Сапсан Медиа»

В рамках совместного проекта компании «ТрансТелеКом» и Дирекции скоростного сообщения – филиал РЖД расширены возможности платформы «Сапсан Медиа».

Специалисты компании «ТрансТелеКом» по заказу Дирекции скоростного сообщения добавили для пассажиров функции покупки билетов на любые поезда, оплаты прохода в бизнес-залы Московского и Ленинградского вокзалов, приобретения билетов на мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, пользователи платформы «Сапсан Медиа» теперь могут заказать плед к своему месту в поезде, увидеть онлайн-табло Московского и Ленинградского вокзалов, воспользоваться навигацией по ним, а также получить информацию о туристических поездах.

Платформа «Сапсан Медиа» работает для пассажиров высокоскоростных поездов на протяжении уже нескольких лет. С ее помощью можно комфортно провести время в дороге: посмотреть фильм, послушать музыку или почитать книги, заказать сувенирную продукцию или цветы, воспользоваться аудио- и видеогидом с интересными фактами о местности, через которую проезжает поезд. Мобильное приложение позволяет пассажирам пользоваться функционалом платформы до и после поездки. Оператором системы выступает компания «ТрансТелеКом».

«Создание комфортной цифровой среды для пассажиров – одно из ключевых направлений нашей работы. Современные и качественные цифровые сервисы, доступные на платформе «Сапсан Медиа» все время развиваются и пополняются новыми возможностями, которые, уверен, будут хорошо оценены пассажирами высокоскоростных поездов» – отметил заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.