«Москва: Погружение». 12 серий о городе, объединяющем людей, традиции и современность

К 875-летию столицы на портале «Узнай Москву» состоялся запуск спецпроекта «Москва: Погружение». Это 12 познавательных рассказов, связанных со знакомыми общественными пространствами и культурными достопримечательностями столицы. Выпуски гармонично интегрируют историю и творчество, спорт и путешествия, музыку и технологии, становясь «живым отражением» города. Первые видеоистории спецпроекта — «Москва зеленая», «Москва байкерская» и «Москва архитектурная» — уже доступны на портале «Узнай Москву».

Москва — центр притяжения не только для любителей искусства, истории и архитектуры. Город объединяет людей с самыми разными увлечениями, интересами и мечтами. Проект «Москва: Погружение» дополняет привычный образ столицы. Объектами привлекательности в каждой серии выступают не только культурный ландшафт местности и ее богатое историческое наследие, но и сами горожане, их традиции, интересы, социальная среда. Каждая серия погружает в атмосферу города, проявляет порой весьма неожиданные стороны многоликой Москвы.

«С 2013 года портал «Узнай Москву» трансформировался в масштабный культурно-просветительский проект, в котором каждый житель и гость города может узнать что-то новое — как о традиционных туристических объектах, так и о малоизвестных уголках столицы. При этом важно, чтобы контент портала был максимально разнообразным — пользователям доступны не только маршруты и описания отдельных зданий, но и аудиогиды, виртуальные туры, спецпроекты и квизы. А теперь на портале появился целый цикл видеофильмов. Проект «Москва: Погружение» будет интересен не только любителям истории и архитектуры столицы, которые смогут по-новому взглянуть на привычные городские пространства, но и молодежи, которой близок такой формат и герои», — пояснил Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы.

Спецпроект «Москва: Погружение» создан при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и Правительства Москвы и объединяет звезд кино, арт-индустрии и шоу-бизнеса, известных блогеров и рестораторов, врачей и музыкантов. Молодые, яркие и талантливые ведущие проекта — музыкант и продюсер Макс Простор, а также блогер, модель и танцовщица Лиза Лукашева — в увлекательной форме знакомят зрителей не с примелькавшимися «открыточными» локациями столицы, а с менее очевидными достопримечательностями, с которыми их связывают в том числе даже личные истории.

«Ко Дню города совместно с Департаментом информационных технологий мы подготовили новый проект «Москва: Погружение». Каждый выпуск снят в стиле «блогерского дневника» и включает в себя не менее трёх локаций, объединённых одной характерной тематикой. Среди них «Москва киношная», «Москва скульптурная», «Москва музыкальная», «Москва молодежная», «Москва архитектурная», «Москва ночная», «Москва цифровая», «Москва художественная» и «Москва гастрономическая». Во всех сюжетах можно увидеть объекты культурного наследия, которые гармонично сочетаются с современной архитектурой и становятся интересными для жителей и гостей столицы всех возрастов. В них располагаются музеи, концертные залы, рестораны», — прокомментировал руководитель столичного Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Новые серии будут регулярно появляться на портале «Узнай Москву».

Три первых выпуска — «Москва байкерская», «Москва зеленая» и «Москва архитектурная» — посвящены излюбленным площадкам столичных мотолюбителей, живописным городским паркам и историческим зданиям. В программах принимают участие популярные актеры театра и кино Сергей Бурунов и Вячеслав Манучаров, мотопутешественник со стажем и харизматичный блогер Александр Юнанов, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм, а также ведущий солист балета Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Алексей Любимов, известный краевед Денис Ромодин и многие другие. В следующих сериях любители долгих и динамичных прогулок посетят консерваторию имени Чайковского, усадьбу Хрущевых-Селезневых, Чайный дом на Мясницкой, «Умный город» на ВДНХ и многие другие московские достопримечательности.

Портал «Узнай Москву» — это совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На портале опубликовано более 220 маршрутов по разным районам города. Интерактивный гид содержит фотографии и описание более 2,2 тысячи зданий, 670 памятников, 350 музеев, а также сведения о 334 исторических личностях.