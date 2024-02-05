Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Наталья Сергунина: Посещаемость портала «Узнай Москву» выросла почти вдвое

Количество посещений портала «Узнай Москву» за 2023 г. выросло по сравнению с 2022 г. практически в два раза и достигло почти трех миллионов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Жители и гости столицы искали информацию о знаковых зданиях города, изучали тематические маршруты, участвовали в викторинах, интересовались биографиями известных людей.

«Чаще всего — более миллиона раз — пользователи обращались к разделу “Здания”. В нем собраны истории и фотографии 2,2 тысячи памятников архитектуры. Также популярна рубрика с маршрутами по столице. Она включает более 260 вариантов прогулок, составленных при участии краеведов, писателей и журналистов», — сказала Наталья Сергунина.

В минувшем году проекту исполнилось 10 лет. Вице-мэр отметила, что за это время небольшой информационный сайт, посвященный объектам культурного наследия в центре столицы, превратился в полноценный цифровой путеводитель, которым пользуются не только гости города, но и сами москвичи.

«Узнай Москву» предлагает разные возможности для своей растущей аудитории. Например, виртуальные туры. Они позволяют заглянуть внутрь тех зданий, доступ куда обычно ограничен. Среди них, в частности, посольские особняки.

На страницах онлайн-гида можно записаться на экскурсии по историческим объектам и зарегистрироваться на ежегодный краеведческий диктант «Московский код». В рубрике «Афиша» регулярно публикуются анонсы событий в городских музеях, библиотеках и культурных центрах.

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО
Бизнес

***

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На сайте и в мобильном приложении можно найти больше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания 2,2 тыс. зданий, свыше 700 памятников и 485 исторических мест, прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана городом. Внедрение цифровых решений в сфере культуры предусмотрено национальным проектом «Культура» и региональным проектом Москвы «Цифровая культура».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Кострюков, Test IT: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений

Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Исследование: какие экономические факторы способствуют росту российского ИТ-сектора, а какие сдерживают

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

ВТБ представил обновленный сервис онлайн-бухгалтерии для предпринимателей

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

От озвучки до поиска двойников: самые необычные способы применения нейросетей

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?
Показать еще