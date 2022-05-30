Запущена облегченная версия мобильного приложения «Узнай Москву»

Пользователям портала «Узнай Москву» теперь доступна лайт-версия одноименного мобильного приложения. Облегченный вариант предназначен для владельцев смартфонов на базе операционной системы Android с невысокой производительностью и адаптирован для устройств, не поддерживающих технологию ARCore, которая необходима для работы приложений с функциями дополненной реальности. Ранее владельцы таких гаджетов могли сталкиваться с трудностями при использовании приложения. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

В приложении «Узнай Москву лайт» пользователям доступны все те же инструменты, что и в основной версии, за исключением возможности просмотра объектов в режиме дополненной реальности.

«Облегченный аналог онлайн-гида “Узнай Москву” будет полезен обладателям устройств на базе ОС Android с невысокими техническими характеристиками, в том числе для моделей смартфонов прошлых поколений, которым недоступны программные решения с дополненной реальностью. Работа с полноценной версией приложения для таких моделей является сложной задачей и сопровождается длительным ожиданием загрузки контента. Облегченное приложение имеет меньший «вес», при этом в нем доступны практически все функции стандартной версии», – сказали представители Департамента информационных технологий.

«Узнай Москву лайт» почти не отличается от классической версии приложения. В нем можно составлять познавательные маршруты по городу, знакомиться с историей зданий, улиц и районов столицы, изучать биографии известных личностей, узнавать интересные факты о достопримечательностях, расположенных поблизости, проходить увлекательные онлайн-квесты, изучать биографии известных личностей – архитекторов и художников, ученых и литераторов, крупных военачальников, купцов, живших в Москве.

В облегченном приложении также сохранился уже знакомый пользователям приложения «Узнай Москву» интерфейс. Отличие заключается лишь в отсутствии функции просмотра объектов в режиме дополненной реальности. Благодаря этому приложение будет стабильно работать на слабых смартфонах.

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Скачать новое приложение для Android-смартфонов можно в Google Play.

Интерактивный городской онлайн-гид «Узнай Москву» реализуют столичные департаменты информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На портале и в приложениях «Узнай Москву» пользователям доступно свыше 200 прогулочных маршрутов по районам столицы, информация о более чем 350 музеях и 670 памятниках, а также 2200 зданиях.