Наталья Сергунина: Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» этим летом выросла вдвое

Посещаемость портала «Узнай Москву» этим летом выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сообщила заммэра Наталья Сергунина. Проект помогает горожанам и туристам ближе познакомиться с историей и архитектурой столицы.

«С июня онлайн-гидом воспользовались больше 550 тыс. раз. Достопримечательности с его помощью изучали жители не только Москвы и Московской области, но и других регионов — Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Тульской, Тверской, Иркутской и Ростовской областей», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, чаще всего пользователи интересовались историческими зданиями (461 тыс. запросов), биографией известных личностей, чья жизнь связана со столицей (193 тыс.), а также авторскими экскурсиями (119 тыс.).

Список популярных идей для прогулки возглавляет маршрут «По неизбитым пушкинским тропам» — его подготовили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Например, участники увидят дом-комод на Покровке, где поэт в детстве занимался танцами, и усадьбу на Волхонке, в стенах которой художник Василий Тропинин написал знаменитый портрет автора.

Другая востребованная экскурсия — «Московский модерн» — знакомит с наиболее яркими образцами архитектурного стиля, возникшего на рубеже XIX–XX веков. Среди интересных мест — особняк предпринимателя Отто Листа — первое здание, построенное в городе в этом стиле в 1898–1899 гг., дом Коробковой с драконом и дом С.У. Соловьева — по одной из версий, здесь жила Маргарита в романе Михаила Булгакова.

На третьем месте — «Романтический маршрут». В него вошли музеи, храмы и усадьбы, связанные с историями любви. Например, церковь Симеона Столпника — место венчания многих известных исторических деятелей, или мемориальная квартира А. С. Пушкина, куда поэт привез молодую жену Наталью Гончарову после свадьбы. Сегодня напротив дома находится памятник этой паре.

Еще одна популярная экскурсия — «Сталинские высотки». Она знакомит с историей строительства знаменитых небоскребов, сложностями при реализации проектов и назначением каждого здания.

Кроме того, этим летом многие пользователи выбирали маршрут, составленный телеведущей и мамой троих детей Туттой Ларсен ко Дню семьи, любви и верности.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, на портале «Узнай Москву» собраны фотографии и описание более 3,5 тыс. зданий, памятников и исторических мест, больше 400 музеев, свыше 270 авторских маршрутов и более 330 биографий известных личностей. На платформе представлено около 40 виртуальных туров — они позволяют заглянуть внутрь объектов, обычно закрытых для посещения.

Проект доступен и в формате мобильного приложения. Одна из уникальных его возможностей — технология дополненной реальности (AR). С ее помощью можно увидеть старинные постройки, не сохранившиеся до наших дней. Например, в этом году в списке культурных объектов и достопримечательностей появились Сухарева башня, Красные ворота, восьмая сталинская высотка, дворцы Екатерины II и Александра I в музее-заповеднике «Коломенское», а также церковь Вознесения Господня без строительных лесов, установленных на время реставрации.