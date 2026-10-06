Индексная книга (каталог) CNews*
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Тутта Ларсен Романенко Татьяна
СОБЫТИЯ
|06.10.2026
|«Макс» запустил опросы в каналах 1
|14.08.2024
|Наталья Сергунина: Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» этим летом выросла вдвое 1
|02.03.2018
|«Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Тутта Ларсен и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
|МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 1
|ЦСКА ПБК - Профессиональный баскетбольный клуб 2 1
|Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 177 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5768 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
|МГТС ТВ Цифровое телевидение 4 1
|Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 1
|Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 75 1
|Лавыгин Сергей 1 1
|Румянцев Дмитрий 5 1
|Бородина Алена 1 1
|Пушкин Александр 40 1
|Резцова Анфиса 1 1
|Ватутин Андрей 3 1
|Карякин Сергей 6 1
|Булгаков Михаил 26 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Гончарова Наталья 7 1
|Тропинин Василий 1 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Федоров Александр 27 1
|Антонова Анна 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.