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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202407
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Тутта Ларсен Романенко Татьяна

СОБЫТИЯ


06.10.2026 «Макс» запустил опросы в каналах 1
14.08.2024 Наталья Сергунина: Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» этим летом выросла вдвое 1
02.03.2018 «Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тутта Ларсен и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 1
ЦСКА ПБК - Профессиональный баскетбольный клуб 2 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 177 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5768 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1539 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4192 1
МГТС ТВ Цифровое телевидение 4 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 75 1
Лавыгин Сергей 1 1
Румянцев Дмитрий 5 1
Бородина Алена 1 1
Пушкин Александр 40 1
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Ватутин Андрей 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1817 1
Россия - РФ - Российская федерация 168464 1
Европа 25028 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19774 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8688 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2338 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2335 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1383 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 283 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5707 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7702 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6873 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 710 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1585 1
Религия 154 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 699 1
MOSOBR.TV - Московский образовательный телеканал 1 1
РАН - Российская академия наук 2142 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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