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ЦСКА ПБК Профессиональный баскетбольный клуб
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.08.2026
|Сбербанк представил технологии для футбола, которые уже работают более чем в 50 российских клубах 1
|02.03.2018
|«Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
ЦСКА ПБК и организации, системы, технологии, персоны:
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15753 1
|Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5654 1
|Федоров Александр 27 1
|Ватутин Андрей 3 1
|Резцова Анфиса 1 1
|Бородина Алена 1 1
|Лавыгин Сергей 1 1
|Карякин Сергей 6 1
|Антонова Анна 3 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 2 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47589 1
|Европа 24960 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166088 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.