Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199002
ИКТ 15353
Организации 11755
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86860
География 3116
Статьи 1579
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2828
Мероприятия 894

ЦСКА ПБК Профессиональный баскетбольный клуб

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.08.2026 Сбербанк представил технологии для футбола, которые уже работают более чем в 50 российских клубах 1
02.03.2018 «Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ЦСКА ПБК и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15753 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5654 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9662 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
МГТС ТВ Цифровое телевидение 4 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 1
Федоров Александр 27 1
Ватутин Андрей 3 1
Резцова Анфиса 1 1
Бородина Алена 1 1
Лавыгин Сергей 1 1
Карякин Сергей 6 1
Антонова Анна 3 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47589 1
Европа 24960 1
Россия - РФ - Российская федерация 166088 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6754 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33731 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 683 1
MOSOBR.TV - Московский образовательный телеканал 1 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще