Индексная книга (каталог) CNews*
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Антонова Анна
СОБЫТИЯ
|19.02.2026
|В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики 1
|29.01.2024
|Axenix открыла Корпоративный университет 1
|02.03.2018
|«Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС 2
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Антонова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
|Accenture plc 719 1
|ГЛОНАСС АО 278 1
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
|ЦСКА ПБК - Профессиональный баскетбольный клуб 2 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
|Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
|Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 2 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Федоров Александр 27 1
|Карякин Сергей 6 1
|Лавыгин Сергей 1 1
|Бородина Алена 1 1
|Резцова Анфиса 1 1
|Ватутин Андрей 3 1
|Шаламов Сергей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.