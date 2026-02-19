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Антонова Анна

СОБЫТИЯ


19.02.2026 В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики 1
29.01.2024 Axenix открыла Корпоративный университет 1
02.03.2018 «Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Антонова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Accenture plc 719 1
ГЛОНАСС АО 278 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
ЦСКА ПБК - Профессиональный баскетбольный клуб 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
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Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
МГТС ТВ Цифровое телевидение 4 1
Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 2 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Федоров Александр 27 1
Карякин Сергей 6 1
Лавыгин Сергей 1 1
Бородина Алена 1 1
Резцова Анфиса 1 1
Ватутин Андрей 3 1
Шаламов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
MOSOBR.TV - Московский образовательный телеканал 1 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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