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Российский производитель Nerpa запустил производство однофазных источников бесперебойного питания

Российский производитель Nerpa приступил к производству решений для защиты оборудования инженерной инфраструктуры и персональных систем от перебоев в энергосети. Однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) дополнили линейку устройств Nerpa UPS. Продукты бренда будут продвигаться через официального дистрибьютора — компанию OCS.

Благодаря однофазным онлайн ИБП производительностью от 1 до 10 кВт бизнес сможет защищать от скачков напряжения в сети технику с низкой энергоемкостью. Например, компьютеры, ноутбуки, серверное или сетевое оборудование. Новые модели расширят текущую линейку устройств Nerpa UPS: ранее вендор запустил производство трехфазных онлайн ИБП, рассчитанных на обеспечение безопасности сложного или критически важного оборудования — систем управления производством, рабочих станций, серверов и СХД и пр. С появлением однофазных источников бесперебойного питания Nerpa модельный ряд позволит бизнесу гибко подходить к подбору решений под различные задачи.

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«Мы выпускаем большой ассортимент оборудования — серверы и СХД, коммутаторы, ноутбуки, ПК и многое другое. Спрос на технологические решения, собираемые в России, в последние годы активно растет. Запуск производства однофазных источников бесперебойного питания от Nerpa стал еще одним важным шагом в последовательном наращивании портфеля наших продуктов. Решения будут поставляться через одного из крупнейших в России дистрибьюторов — OCS. Благодаря его обширной партнерской сети оборудование Nerpa станет доступно для компаний по всей стране», — отметила Наталья Гончарова, исполнительный директор Nerpa.

«Компания OCS пополнила свой продуктовый портфель однофазными ИБП из линейки Nerpa UPS. Российский бренд Nerpa хорошо известен на рынке. Продукция вендора пользуется большим спросом у партнеров OCS, поскольку демонстрирует оптимальное соотношение параметров “цена-качество”. В рамках сотрудничества мы, как дистрибьютор, возьмем на себя гарантийное и постгарантийное обслуживание устройств, а также техническую и инженерную поддержку, в частности обучение технических специалистов работе с оборудованием», — сказал Алексей Губин, руководитель по развитию бизнеса комплексных продаж OCS.

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