Продуктовый портфель OCS пополнили профессиональные дисплеи Geckotouch

Компания OCS Distribution, поставщик оборудования и программного обеспечения, начала сотрудничество с российским производителем интерактивных устройств Geckotouch. В рамках партнерства OCS Distribution расширит свой продуктовый портфель профессиональными дисплеями отечественного бренда, что позволит удовлетворить растущий спрос бизнеса на оборудование от российских производителей. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Согласно условиям соглашения, дистрибьютор предложит своим партнерам цифровые панели с диагональю экрана от 43 до 75 дюймов и сенсорные экраны размером от 65 до 98 дюймов. Некоторые из устройств собираются на производственных площадях вендора в Москве, при этом часть продукции зарегистрирована в реестре Минпромторга.

«В последние два года мы наблюдаем устойчивый рост спроса на отечественные решения во многих сферах. Подписание соглашения с Geckotouch позволит OCS Distribution предлагать партнерам профессиональные дисплеи российского бренда, которые будут востребованы в ретейле, коммерческой недвижимости, образовании. Продукция Geckotouch уже пользуется популярностью у бизнеса — технику вендора устанавливают компании из разных стран», — отметил Алексей Губин, руководитель по развитию бизнеса комплексных продаж в OCS Distribution.

«Компания Geckotouch очень ценит начало сотрудничества, поскольку это открывает перед нашим партнерством новые возможности продвижения наших продуктов. В 2024 г. мы выпустили две новые серии интерактивных панелей Geckotouch, они должны стать важной частью нашей совместной работы с компанией OCS Distribution, одним из крупнейших отечественных дистрибьютеров проектных решений», — сказал Сергей Сержантов, генеральный директор Geckotouch.

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OCS Distribution — дистрибьютор на российском ИТ-рынке. Региональные офисы в 23 городах России, более 7200 компаний в партнерской сети. OCS занимается как проектной, так и вольюмной дистрибуцией, а в портфель компании входит продукция 450 вендоров: от ИТ- и телеком-оборудования и ПО до бытовой техники и электроники. Компания предлагает выбор импортозамещающих решений. Дистрибьютор также предоставляет сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга.

Geckotouch — вендор интерактивных устройств с производственной площадкой в Москве. Компания более 10 лет разрабатывает и собирает интерактивные панели и доски, видеостены, проекторы и другую технику. Продукцией бренда пользуются компании из 37 городов России и СНГ.