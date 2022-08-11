Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«Мегафон» обеспечил связью все главные туристические локации Байкала

«Мегафон» провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов. В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия – скорость мобильного интернета увеличена вдвое. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Связисты установили новые базовые станции и модернизировали действующие – это позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета. Ранее в начале туристического сезона «Мегафон» в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.

Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья – например, «Мегафон» стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

По данным МегаФона, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в четыре раза. Наибольшей популярностью отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 23% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают к самому глубокому озеру планеты, Красноярский край, Санкт Петербург, Забайкалье, Новосибирская область, Якутия и Кузбасс.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети “МегафонаЭ туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — сказал Алексей Титов, технический директор «Мегафона».

Михаил Соловьев, МТС: В месяц мы реализуем 4-5 миграций из иностранных сервисов в облако МТС
Облачные сервисы

Важное значение развитие технологий связи имеет и для местных жителей. Вокруг озера расположено более 80 малых населенных пунктов, где проживают около 100 тыс. человек. Жители небольших поселений теперь также могут пользоваться современными онлайн-сервисами, в том числе для развития частной туристической деятельности.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Билайн» купил платформу интернет-рекламы стимостью $23 млн

Бывшие руководители «Мегафона» заработали сотни миллионов на сделке с HeadHunter

Операторов связи ждут новые расходы. В России строится новая система контроля за звонками

Кадровики «Мегафона» отказываются от SAP

Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения

Россиян оставили без подарочных SIM-карт. Операторы экстремально сокращают расходы

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
Показать еще