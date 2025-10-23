Разделы

МТС включила LTE в малонаселенном поселке Юбилейный Киренского района

МТС запустила сеть LTE в поселке Юбилейный Киренского района, расположенном на северо-востоке Иркутской области. Около 400 жителей населенного пункта получили стабильный доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным интернетом жителей Юбилейного на территории всего поселка — на жилых улицах и в общественно-значимых местах, в частности, в Доме культуры «Горизонт», школе, ФАПе, магазинах, отделении почты. Также дальнобойный LTE-интернет покрывает территорию соседних населенных пунктов – Чечуйск и Вишнякова, отрезок трассы Киренск-Орлово вблизи поселения, а также часть реки Лена, по которой проходят баржи, доставляющие грузы в Якутию. Ранее в здесь была доступна только голосовая связь МТС.

«Юбилейное расположено в 80 км от районного центра — города Киренск. Жителям таких отдаленных и труднодоступных мест особенно важно иметь доступ к голосовой связи и интернету. С появлением сети LTE МТС селяне смогут пользоваться современными онлайн-сервисами, государственными, медицинскими и финансовыми порталами, а жители, которые ведут сельскохозяйственную деятельность, – смотреть лайфхаки и фильмы про земледелие и животноводство. Рад, что еще несколько сотен человек могут с комфортом воспользоваться нашей сетью», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

