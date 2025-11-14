МСП Дальнего Востока привлекли более 50 млрд рублей с господдержкой с начала 2025 года

Малый и средний бизнес Дальнего Востока привлек 50,8 млрд рублей с начала 2025 г. при помощи инструментов участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП«». Объем финансовой поддержки МСП увеличился на 2,5 млрд рублей (5%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Основным растущим вектором развития сегмента МСП на Дальнем Востоке с начала года стали инвестиционные проекты. Объем привлеченного финансирования на их реализацию по сравнению с прошлым годом вырос на 44% до 19,2 млрд руб. При этом в регионе сама доля ивестпроектов в структуре господдержки в рамках НГС выросла с 27,7% до 37,7%. То есть местный бизнес активно инициирует и реализует долгосрочные инициативы, используя финансовое плечо государства», – сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Наибольший прирост объема финансирования с использованием инструментов НГС отмечен в научно-технической сфере (в 3,2 раза), в области реализации инфраструктурных проектов (1,7 раз), в обрабатывающем производстве (11%).

«Корпорация МСП системно развивает инструменты и механизмы для развития бизнеса на Дальнем Востоке как одного из стратегически значимых регионов страны. С 2021 по 2024 г. ее объем вырос почти в два раза, в этом году динамика сохраняется. Кредитно-гарантийная поддержка участников НГС позволила банкам активнее предоставлять местным МСП заемное финансирование, несмотря на повышенный уровень риска», — сказал Александр Исаевич.

Наибольший объем средств, по данным «Корпорации МСП», привлекли предприятия в сфере инфраструктурного строительства (23 млрд руб., компании, специализирующиеся на реализации различных видов продукции (9 млрд руб.), обрабатывающие производства (6 млрд руб.), транспортные и логистические организации (4 млрд руб.), а также МСП в сфере научных и технических услуг (3,5 млрд руб.).

С начала 2025 г. в ДФО микробизнес увеличил объем привлеченного финансирования в рамках НГС на 26% до 37,8 млрд руб. Малый бизнес привлек 10,4 млрд руб., средний – 2,52 млрд руб. При этом в четыре раза до 7,3 млрд руб. увеличили объем полученных средств новые компании (действуют на рынке до года), и на 23% до 24,1 млрд руб. – «устоявшиеся» производства (свыше 10 лет).

Наибольший объем финансовой поддержки в рамках НГС привлек бизнес Хабаровского края (12,8 млрд руб.й), Приморского края (12,3 млрд руб.), Республики Саха (Якутия) (9,6 млрд руб.), Забайкальского края (4,2 млрд руб.), Амурской области (2,8 млрд руб.). В числе регионов-лидеров по приросту объема финансирования – Амурская область (69%), Хабаровский край (55%), Республика Саха (Якутия) (51%).