В России пойман охранник вуза, который на рабочем месте воровал данные пользователей

Суд начал рассмотрение дела хакера из Новосибирска, который занимался кражей учетных данных геймерских аккаунтов прямо на рабочем месте в Новосибирском государственном аграрном университете, где работал охранником. Данные впоследствии продавались по интернету. Этой деятельностью охранник занимался не менее полугода.



Тайная жизнь охранника вуза

В Новосибирске началось судебное разбирательство по делу хакера, который работал охранником в государственном вузе и использовал рабочее место для совершения киберпреступлений. Об этом сообщил региональный новостной портал НГС. Дело рассматривает Октябрьский районный суд Новосибирска. На сайте суда тоже была размещена соответствующая информация, однако в данный момент она недоступна.

Подсудимому 31 год. Будучи сотрудником частного охранного предприятия, он работал в качестве охранника в Новосибирском государственном аграрном университете. Находясь на рабочем месте, обвиняемый скачал на компьютер программы для подбора учетных данных геймерских аккаунтов. Программы дали злоумышленнику возможность подбирать логины и пароли к таким ресурсам как Rockstar Games, Steam, Electronic Arts и др.

Полученные данные хакер продавал через электронную биржу FunPay, пишет НГС со ссылкой на помощника прокурора Октябрьского района Никиту Краева. Следствие не смогло установить точное количество взломанных аккаунтов, но отследило оплату, поступавшую на счет хакера на сайте. С июня 2018 г. по январь 2019 г. он принял три перевода на общую сумму 1740 руб., которые впоследствии перевел на свою банковскую карту.

Правоохранительные органы установили личность хакера по IP-адресу, с которого он работал. Задержание провели сотрудники ФСБ. Обвиняемый полностью признал свою вину. Прокуратура требует для него два года лишения свободы условно, без уплаты штрафа, но с назначением испытательного срока на два года. Оглашение приговора ожидается на следующей неделе.

Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) — это крупный региональный университет, в котором на очной форме обучается около 4 тыс. студентов. Вуз был основан в 1936 г. Здесь учились депутаты Госдумы Николай Харитонов и Владимир Ларицкий, члены Совета Федерации Игорь Чернышев и Виктор Кресс, а также ряд выдающихся ученых аграрной сферы.

Варианты наказания

Хакеру были предъявлены обвинения по части 2 статьи 273 Уголовного кодекса России. Статья предусматривает ответственность за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Часть 2 настоящей статьи касается тех преступлений, которые были совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также лицом с использованием своего служебного положения. Сюда же относятся преступления, которые причинили крупный ущерб или были совершены из корыстной заинтересованности.

Начался суд над охранником вуза, который подрабатывал хакером

В качестве наказания данный параграф предлагает ограничение свободы на срок до четырех лет либо принудительные работы на срок до пяти лет, которые могут сопровождаться лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Как вариант возможно лишение свободы на срок до пяти лет, которое может сопровождаться штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Похожие случаи

Это не первый за последнее время случай, когда хакер предстает перед судом по делу о взломе аккаунтов с помощью специального ПО. Например, в июне 2019 г. хакер из Челябинска был приговорен к 10 месяцам ограничения свободы за то, что с помощью вредоносного ПО взламывал личные кабинеты пользователей в платежных системах и аккаунты в социальных сетях. Украсть деньги у жертв хакер не успел.

Напомним, ограничение свободы заключается в том, что осужденный не имеет возможности покидать свое жилище в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать из города, менять место жительства и работы, участвовать в массовых мероприятиях и т. д.

В апреле житель города Балаково Саратовской области был приговорен судом к 12 месяцам обязательных работ за взлом сайта для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг в Омской области. Сайт был удаленно взломан осенью 2017 г.

Злоумышленнику удалось получить данные, обеспечивающие доступ к личным кабинетам пользователей сайта. Он скопировал эти данные, а также перевел на свой счет принадлежащие пользователям бонусы на общую сумму 2,1 тыс. руб.

После этого юноша обратился к владельцам сайта и сообщил им, что в системе имеется уязвимость. Он пообещал уточнить, какая именно, и как от нее защититься, если хозяева сайта ему за это заплатят. Однако организация, вместо того, чтобы согласиться на его предложение, обратилась в правоохранительные органы. После этого личностью и деятельностью хакера занялось УФСБ России по Омской области.