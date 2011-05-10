Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure SAP NetWeaver XI
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.05.2011
|«Евросеть» перешла на SAP ERP 2005 Retail ECC 6.0 1
|09.08.2010
|«Эвола» оптимизировала систему аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР 1
|09.06.2008
|«Лукойл-Информ» выбрал SAP XI 1
|14.12.2007
|SAP обеспечивает взаимодействие ИС в «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарском ЛПК» 1
|28.08.2007
|СЭД Directum внедрили в Рязанской НПК 1
|21.12.2006
|Мастер-данные: найден кратчайший путь к СОА 1
|16.11.2006
|Фонд федерального имущества оптимизировал отчетность на базе SAP BW 1
|11.10.2006
|"IDS Scheer Россия" объявила результаты внедрений SAP 1
|25.05.2006
|В "Евросети" внедрили платформу SAP NetWeaver 1
|07.03.2006
|ФСК ЕЭС автоматизирует управление закупками 2
|01.03.2006
|SAP объявила результаты деятельности в 2005 г. 2
|24.06.2005
|"ТНК-BP Менеджмент" внедрила SAP XI 3
|03.02.2005
|SAP отгородится от Oracle новой платформой 2
|06.10.2003
|SAP продолжает рост за счет долей рынка конкурентов 1
Публикаций - 15, упоминаний - 20
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.