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SAP NetWeaver Exchange Infrastructure SAP NetWeaver XI

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.05.2011 «Евросеть» перешла на SAP ERP 2005 Retail ECC 6.0 1
09.08.2010 «Эвола» оптимизировала систему аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР 1
09.06.2008 «Лукойл-Информ» выбрал SAP XI 1
14.12.2007 SAP обеспечивает взаимодействие ИС в «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарском ЛПК» 1
28.08.2007 СЭД Directum внедрили в Рязанской НПК 1
21.12.2006 Мастер-данные: найден кратчайший путь к СОА 1
16.11.2006 Фонд федерального имущества оптимизировал отчетность на базе SAP BW 1
11.10.2006 "IDS Scheer Россия" объявила результаты внедрений SAP 1
25.05.2006 В "Евросети" внедрили платформу SAP NetWeaver 1
07.03.2006 ФСК ЕЭС автоматизирует управление закупками 2
01.03.2006 SAP объявила результаты деятельности в 2005 г. 2
24.06.2005 "ТНК-BP Менеджмент" внедрила SAP XI 3
03.02.2005 SAP отгородится от Oracle новой платформой 2
06.10.2003 SAP продолжает рост за счет долей рынка конкурентов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

SAP NetWeaver Exchange Infrastructure и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 12
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Oracle Corporation 7074 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Software AG & IDS Scheer 209 2
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 2
iDoc - АйДок 28 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
9594 1
Информзащита 941 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Directum - Директум 1268 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
Галактика - Корпорация 1545 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Promt - Промт 323 1
TeamIdea - Тимидея Групп 25 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Микротест 284 1
Авикомп сервисез - Avicomp 41 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
SAP Ukraine - САП Украина 6 1
Evola - Эвола 34 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
SAP Казахстан 9 1
Epicor Software Corporation 166 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Проектная практика 51 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
IIG - Info Industries Group - Инфо Индастриз Груп 6 1
Тольяттинский трансформатор - Ставропольский завод ртутных выпрямителей - Тольяттинский электротехнический завод 4 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
Евросеть 1421 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 12 2
ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 2 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 243 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Русский стандарт Банк 509 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Газпром трансгаз 157 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
СПК - Сталепромышленная компания 13 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз - ГПН ННГ 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 2
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
W3C - XML - WSDL - Web Services Description Language 33 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 252 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
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Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics - Цифровой юрист 127 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
SAP NetWeaver 158 7
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 3
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 2
Oracle PeopleSoft 426 2
SAP Business One - SAP B1 99 2
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 2
Oracle PIM Data Hub - Oracle Product Information Management Data Hub 9 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Software AG - ARIS SmartPath 2 1
Software AG - ARIS Value Engineering 2 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 1
Аитов Тимур 197 1
Симаков Олег 113 1
Ермолаев Артем 379 1
Шлыков Алексей 45 1
Ермолаев Алексей 7 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Пружинин Александр 6 1
Гулько Дмитрий 3 1
Гребнев Андрей 2 1
Балахонов Евгений 4 1
Бондаревский Владимир 1 1
Заичко Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Украина 7928 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Украина - Киев 1151 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 72 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 55 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ЕПС - Единый план счетов 194 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
МТР - Материально-технические ресурсы 71 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
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Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
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Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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