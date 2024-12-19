Коптелов Игорь
Коптелов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Шарипов Тимур 2 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Мылицын Роман 110 1
|Глазков Александр 137 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Кучик Евгений 18 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Определенов Владимир 20 1
|Носов Михаил 18 1
|Гутин Александр 18 1
|Аникин Леонид 61 1
|Израйлев Иван 11 1
|Тен Антон 34 1
|Малахова Екатерина 1 1
|Усынин Максим 1 1
|Золотарев Сергей 10 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Пронин Вячеслав 2 1
|Сумманен Карл 4 1
|Емельянов Никита 7 1
|Герфурт Юлия 3 1
|Мельзак Ирина 3 1
|Белоусова Виктория 3 1
|Савосина Юлия 3 1
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