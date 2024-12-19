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Коптелов Игорь



19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
13.12.2024 DeepMail отмечена наградой CNews 1
15.10.2024 Что мешает российским компаниям переходить на российские почтовые клиенты? 1
22.05.2024 «Ростех» представил отечественную платформу виртуализации на замену импортным решениям 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Коптелов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
SAP SE 5277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Diasoft - Диасофт 870 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
КСК Технологии 43 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ростех - РТ-Иридиум - Иридиум Программные Технологии 2 1
Broadcom - VMware 2359 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 1
8213 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Альфа-Банк 1769 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Челябинской области 63 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Linux OS 9937 3
Microsoft Windows 15657 3
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
Microsoft Outlook 1390 2
Microsoft Exchange 1714 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 11 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
FreePik 980 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
Okdesk - Облачные Решения 51 1
Шарипов Тимур 2 2
Копаев Геннадий 16 1
Мылицын Роман 110 1
Глазков Александр 137 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Кучик Евгений 18 1
Вахмянин Иван 30 1
Определенов Владимир 20 1
Носов Михаил 18 1
Гутин Александр 18 1
Аникин Леонид 61 1
Израйлев Иван 11 1
Тен Антон 34 1
Малахова Екатерина 1 1
Усынин Максим 1 1
Золотарев Сергей 10 1
Зайчиков Илья 20 1
Пронин Вячеслав 2 1
Сумманен Карл 4 1
Емельянов Никита 7 1
Герфурт Юлия 3 1
Мельзак Ирина 3 1
Белоусова Виктория 3 1
Савосина Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Япония 13282 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Европа 21767 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Английский язык 6634 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Экзамены 428 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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