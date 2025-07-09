«РТ-Иридиум» представила новую версию кластерной системы виртуализации ПК «Иридиум»

Российский разработчик «РТ-Иридиум» (совместное дочернее предприятие «РТ-Программные технологии» и «Иридиум») представил новую кластерную версию системы виртуализации ПК «Иридиум».

Платформа серверной виртуализации ПК «Иридиум» — современная система, созданная полностью на базе отечественного кода, которая является альтернативой VMware и предоставляет пользователям схожий интерфейс. Это обеспечивает безболезненный и быстрый переход с VMware без необходимости переобучения ИТ-специалистов.

Релиз 2.0 ПК «Иридиум» включает следующие новые функции: полноценная система разграничения прав доступа (RBAC); встроенная система резервного копирования (СРК); клонирование виртуальных машин; HA-кластеризация; горячая и холодная миграция ВМ и др.

Также был уточнен состав ПК «Иридиум», который является сложным комплексным продуктом. В него были включены «VDI-Иридиум», обеспечивающий гибкость обработки графики: поддержка как программного, так и аппаратного сжатия, включая использование вычислительных мощностей CPU и GPU, максимальную безопасность (подключение осуществляется напрямую к хосту, без промежуточных виртуальных машин, что исключает лишние векторы атаки и значительно снижает риски), поддержку технологий vGPU (поддерживаются видеоадаптеры AMD и Nvidia, проброс осуществляется напрямую в виртуальную среду), а также высокую производительность и масштабируемость (поддержка виртуальных рабочих мест для 2D/3D-графики, профессионального ПО 3D моделирования, а также технологий облачного гейминга).

Кроме того, тонкий клиент VDI «Иридиум» может работать одинаково производительно как на терминалах на базе процессоров архитектур x86_64, ARM, MIPS, так и отечественных «Эльбрус» и «Комдив».

«В состав «VDI-Иридиум» входит разработанный нами протокол доставки рабочего стола, являющийся нашей гордостью, это не адаптация существующих протоколов, а авторская реализация, созданная нашей командой. В традиционном подходе развёртывание рабочей станции требует 3 и более часов: установка ОС, настройка окружения, драйверов и прикладного ПО. С использованием «VDI-Иридиум» этот процесс сокращается до 10–15 минут — благодаря механизму клонирования золотого образа виртуальной машины, уже содержащего всё необходимое ПО. Пользователь получает готовое функциональное рабочее место в считаные минуты — без проблем совместимости и производительности», — сказал главный конструктор «РТ-Иридиум» Игорь Коптелов.

Для тех заказчиков, которые имеют в своем составе объекты КИИ, может быть осуществлена поставка сертифицированной ФСТЭК версии ПК «Иридиум».