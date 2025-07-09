Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

«РТ-Иридиум» представила новую версию кластерной системы виртуализации ПК «Иридиум»

Российский разработчик «РТ-Иридиум» (совместное дочернее предприятие «РТ-Программные технологии» и «Иридиум») представил новую кластерную версию системы виртуализации ПК «Иридиум».

Платформа серверной виртуализации ПК «Иридиум» — современная система, созданная полностью на базе отечественного кода, которая является альтернативой VMware и предоставляет пользователям схожий интерфейс. Это обеспечивает безболезненный и быстрый переход с VMware без необходимости переобучения ИТ-специалистов.

Релиз 2.0 ПК «Иридиум» включает следующие новые функции: полноценная система разграничения прав доступа (RBAC); встроенная система резервного копирования (СРК); клонирование виртуальных машин; HA-кластеризация; горячая и холодная миграция ВМ и др.

Также был уточнен состав ПК «Иридиум», который является сложным комплексным продуктом. В него были включены «VDI-Иридиум», обеспечивающий гибкость обработки графики: поддержка как программного, так и аппаратного сжатия, включая использование вычислительных мощностей CPU и GPU, максимальную безопасность (подключение осуществляется напрямую к хосту, без промежуточных виртуальных машин, что исключает лишние векторы атаки и значительно снижает риски), поддержку технологий vGPU (поддерживаются видеоадаптеры AMD и Nvidia, проброс осуществляется напрямую в виртуальную среду), а также высокую производительность и масштабируемость (поддержка виртуальных рабочих мест для 2D/3D-графики, профессионального ПО 3D моделирования, а также технологий облачного гейминга).

Кроме того, тонкий клиент VDI «Иридиум» может работать одинаково производительно как на терминалах на базе процессоров архитектур x86_64, ARM, MIPS, так и отечественных «Эльбрус» и «Комдив».

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них
Техника

«В состав «VDI-Иридиум» входит разработанный нами протокол доставки рабочего стола, являющийся нашей гордостью, это не адаптация существующих протоколов, а авторская реализация, созданная нашей командой. В традиционном подходе развёртывание рабочей станции требует 3 и более часов: установка ОС, настройка окружения, драйверов и прикладного ПО. С использованием «VDI-Иридиум» этот процесс сокращается до 10–15 минут — благодаря механизму клонирования золотого образа виртуальной машины, уже содержащего всё необходимое ПО. Пользователь получает готовое функциональное рабочее место в считаные минуты — без проблем совместимости и производительности», — сказал главный конструктор «РТ-Иридиум» Игорь Коптелов.

Для тех заказчиков, которые имеют в своем составе объекты КИИ, может быть осуществлена поставка сертифицированной ФСТЭК версии ПК «Иридиум».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000

Александр Бессарабенко, Systeme Electric: Cтандартный ИИ-сервис распознает 7−9 фактов, а ИИ от Directum — порядка 13

Россия под ударом. Число DDoS-атак на российские компании выросло на 60%. Атаки становятся все сложнее и опаснее

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

ИТ-компании в 2025 году уволили 94 тысячи работников, чтобы дать работу ИИ

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще