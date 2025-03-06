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Ростех РТ-Иридиум Иридиум Программные Технологии

Ростех - РТ-Иридиум - Иридиум Программные Технологии

АО «Иридиум» - российский разработчик, интегратор и дистрибьютор масштабируемого,  защищенного аппаратного комплекса виртуальной среды. Работает в B2G и B2B сегментах. Все продукты зарегистрированы в Едином Реестре российских программ Минцифры России. Ключевые продукты компании: комплекс серверной виртуализации, защищенная программно-определяемая система хранения данных, виртуальный рабочий стол, российская почтовая система с криптозащитой ГОСТ в соответствии с рекомендациями ФСБ и ФСТЭК, операционная система общего назначения.


06.03.2025 «Иридиум» и Getmobit подписали соглашение о создании стратегического альянса 1
30.09.2024 10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы 1
10.07.2024 «РТ-Иридиум» представила обновленную систему виртуализации со стабилизированной работой по обнаружению сбоев и потере связи 1
22.05.2024 «Ростех» представил отечественную платформу виртуализации на замену импортным решениям 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1951 2
Broadcom - VMware 2383 2
Базальт СПО - BaseALT 666 1
Zabbix SIA - Заббикс 98 1
Microsoft Corporation 24706 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3157 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2701 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7742 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6722 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 332 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1774 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6171 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7506 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4538 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1479 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20938 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3983 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 742 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3871 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 364 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5781 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1845 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4292 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 13 2
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 975 1
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Broadcom - VMware vSphere 567 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 626 1
Денисенко Юлия 8 1
Коптелов Игорь 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3239 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1267 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 642 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 956 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4405 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5695 1
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