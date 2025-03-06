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Ростех РТ-Иридиум Иридиум Программные Технологии
АО «Иридиум» - российский разработчик, интегратор и дистрибьютор масштабируемого, защищенного аппаратного комплекса виртуальной среды. Работает в B2G и B2B сегментах. Все продукты зарегистрированы в Едином Реестре российских программ Минцифры России. Ключевые продукты компании: комплекс серверной виртуализации, защищенная программно-определяемая система хранения данных, виртуальный рабочий стол, российская почтовая система с криптозащитой ГОСТ в соответствии с рекомендациями ФСБ и ФСТЭК, операционная система общего назначения.
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3157 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
|Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
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Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
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