«Иридиум» и Getmobit подписали соглашение о создании стратегического альянса

Российский разработчик программного обеспечения «Иридиум» и российский разработчик решений и сервисов управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Getmobit подписали соглашение о создании стратегического альянса. Об этом CNews сообщили представители «Иридиума».

Компании договорились объединить усилия в сфере инженерного консалтинга и интеграционных проектов по созданию и масштабированию виртуальных рабочих пространств (VDI) на основе передовых технологий и методологий.

Подписи на соглашении поставили управляющий партнер «Иридиума» Анна Шарипова и основатель и генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова. В феврале 2024 г. компании заключили первое соглашение о технологическом партнерстве.

«Поиск и привлечение сильных отраслевых партнеров, обладающих комплементарными нам компетенциями, — часть стратегии дальнейшего развития компании. Мы видим высокий потенциал совместной работы с компанией Getmobit, где симбиоз технологий и амбиций создадут предпосылки формирования новых устойчивых ниш», − сказала управляющий партнер «Иридиума» Анна Шарипова.

Стороны отметили, что сотрудничество в рамках альянса повысит качество услуг для корпоративных заказчиков, сократит сроки выполнения проектов, улучшит общую конкурентоспособность в этом секторе рынка. Совместные инициативы в области исследований и разработок помогут создавать инновационные решения, соответствующие современным требованиям и вызовам отрасли.

«Рынок VDI в России в 2024 г. рос темпами от 23% до 43% по разным оценкам. Объем оценивается от трех до почти девяти млрд руб. Замена иностранных VDI, таких как Citrix, VMWare представляет собой комплекс работ, включая кастомизацию и калибровку под бизнес-приоритеты и разнородную ИТ-среду. Это сложная задача, которую нужно решать через новые виды партнерства. Альянс Getmobit и Иридидум станет первым примером такого сотрудничества», – сказала основатель и генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова.