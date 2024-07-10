«РТ-Иридиум» представила обновленную систему виртуализации со стабилизированной работой по обнаружению сбоев и потере связи

Российский разработчик защищенного программного обеспечения компания «РТ-Иридиум» представила обновленную отечественную систему виртуализации со стабилизированной работой по обнаружению сбоев и потере связи. В пакет обновленного продукта, в частности, включены постоянные мониторинги температур процессоров и PCI-устройств, а также энергопотребления.

В модернизированной системе проинтегрирован мониторинг хоста и виртуальных машин с Zabbix 6.0, теперь не требуется установка Zabbix-агента на сервере. Сегодня система виртуализации «Иридиум» постепенно заменяет на российском рынке американскую систему VMware.

«У нашей системы в среднем на 18% быстрее скорость обращения к дисковой подсистеме виртуальных машин чем у VMware. Российская платформа - единственная в мире, обладающая распределенными реестрами, собственной системой оркестрации и неограниченным масштабированием. Также нами реализованы функции миграции виртуальных машин между хранилищами, что упрощает управление ресурсами и оптимально распределяет нагрузку», – отметила исполнительный директор «РТ-Иридиум» Юлия Денисенко.

Платформа виртуализации «Иридиум» создана без использования открытого кода. Это позволяет обойти любые санкционные риски использования заимствованных продуктов, нейтрализовать зависимость от иностранных программистов и реализовать техническую поддержку продукта силами российской команды разработчиков. Решение внесено в Единый реестр российского ПО. Платформа может использоваться для создания высоконагруженной виртуальной инфраструктуры с возможностью управления миллионами виртуальных объектов в подконтрольной зоне.

Платформа применяется в сегментах B2G и B2B для геоинформационных систем до первого класса защищенности включительно и информационных систем персональных данных до первого уровня включительно. Кроме того, она может использоваться для автоматизированных систем управления технологическими процессами до первого класса защищенности включительно и в объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории включительно.

Компания также представила последние обновления почтовой системы DeepMail для Windows, Android, Linux, web-версии. Теперь в почтовой системе улучшены логирование, совместимость с Outlook, добавлены новые функциональности, обеспечивающие улучшение работы. DeepMail - собственная разработка, являющегося полным аналогом привычного Microsoft Outlook. Почта функционирует не только с Windows, но и с Linux (Astra Linux, «Ред ОС», «Базальт»), поддерживает одновременную работу до 1 млн пользователей. Реализованы функции криптозащиты PKI (шифрование, электронная подпись) и встроенная защита от спама.