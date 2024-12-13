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DeepMail отмечена наградой CNews

Почтовый клиент DeepMail получил награду CNews в номинации «Корпоративные почтовые решения 2024», войдя в тройку лидеров рынка. Аналитики издания провели сравнение архитектур, функциональности, уровня цен и безопасности решений, представленных на российском рынке.

Награду из рук руководителя проекта Маркет CNews Юрия Хомутского получили председатель совета директоров «Иридиум» Тимур Шарипов, генеральный директор Юлия Денисенко и главный конструктор компании Игорь Коптелов. Среди характеристик решения наибольшую оценку получили функциональность и безопасность.

Тимур Шарипов поблагодарил организаторов за награду и подчеркнул, что в первую очередь – это заслуга команды разработчиков компании.

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Сервер электронной почты и кроссплатформенный почтовый клиент DeepMail является полнофункциональным аналогом MS Outlook и MS Exchange. Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. Клиентский компонент DeepMail может быть установлен как на стационарные ЭВМ, так и на мобильные устройства, эксплуатирующиеся под различными операционными системами, включая Windows, Linux, Android, iOS.

Подробнее о рейтинге: https://market.cnews.ru/news/top/2024-09-20_marketcnews_opublikoval_rejting

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