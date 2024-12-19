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Герфурт Юлия



19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
03.12.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
29.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Герфурт Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

iCore - Ай Ко ЗАО 56 3
8213 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
Альфа-Банк 1769 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
Основа Холдинг ГК 25 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Okdesk - Облачные Решения 51 3
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Booking.com 114 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
OmniNet - Omnitracker 63 1
Основа Холдинг ГК - Terra360 2 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 11 1
Лента Спутник 5 1
Карпинский Алексей 42 3
Кабаков Ярослав 59 3
Кудинов Игорь 17 3
Лазарев Николай 19 3
Налепов Роман 21 3
Шаталова Ольга 12 3
Слободин Виталий 17 3
Тараканова Алена 6 3
Туруханова Ольга 5 3
Белоусова Виктория 3 3
Мельзак Ирина 3 3
Коптелов Игорь 5 1
Денисенко Юлия 6 1
Шарипов Тимур 2 1
Савосина Юлия 3 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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