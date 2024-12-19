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Основа Холдинг ГК Terra360



19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
10.07.2023 ГК «Основа» разместила платформу интеллектуального строительного контроля Terra 360 в облаке Cloud․ru 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Основа Холдинг ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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