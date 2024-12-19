Основа Холдинг ГК Terra360
|19.12.2024
|Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
|10.07.2023
|ГК «Основа» разместила платформу интеллектуального строительного контроля Terra 360 в облаке Cloud․ru 1
Основа Холдинг ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 1769 1
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