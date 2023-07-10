ГК «Основа» разместила платформу интеллектуального строительного контроля Terra 360 в облаке Cloud․ru

ГК «Основа» разместила платформу строительного контроля на базе искусственного интеллекта Terra360 в облаке Cloud․ru Advanced. ИТ-команда компании с ранее используемых серверов перенесла платформу на базу серверов Elastic Cloud Server, подключила блочные хранилища Elastic Volume Service и совместимое с S3 объектное хранилище Object Storage Service для загрузки панорамных фото по итогам работы строительного контроля, а также RDS for PostgreSQL для хостинга базы данных.

По словам директора по цифровизации ГК «Основа» Романа Налепова, с момента миграции платформы прошло несколько месяцев, и уже сейчас можно видеть, что производительность системы повысилась, а затраты на их обслуживание сократилось. «Мы довольны результатом и планируем наращивать стратегическое партнерство с Cloud․ru», – сказал Роман Налепов.

Изначально для хостинга платформы и приложения ГК «Основа» использовала ресурсы одной из хостинг-компаний с классическим подходом по части предложения вычислительных мощностей. Но по мере развития продукта ИТ-команда компании пришла к необходимости использования облака с более гибкой инфраструктурой, большей производительностью и быстрым автомасштабированием на периоды непрогнозируемых пиковых нагрузок.

Процесс подготовки к миграции и переезду в облако Cloud.ru занял 14 дней. За это время специалисты провайдера исследовали задачу, провели демонстрацию сервисов и панели администрирования, а также создали рабочую группу для технической поддержки ГК «Основа» на протяжении всего процесса. ИТ-команда компании провела тесты, обсудила с провайдером будущую инфраструктуру и дорожную карту переезда в новое облако. Сам этап миграции занял несколько часов.

Terra360 — это умная платформа строительного контроля с мобильным приложением на базе искусственного интеллекта. Платформа позволяет легко управлять несколькими проектами, разграничивать доступы к различным функциям, делать цифровую панорамную съемку, виртуальные 3D-туры по объектам строительства и создавать «цифрового двойника» с опцией просмотра в режиме 360 градусов. Кроме того, платформа автоматизирует полный цикл операций, связанных с процессами работы сотрудников строительного контроля и их взаимодействия с субподрядными организациями в части производства и приемки работ. Пользователями платформы является собственники и генеральные директора девелоперских, строительных и генподрядных организаций.