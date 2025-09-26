Разделы

Юрманова Галина


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября 1
05.09.2025 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Юрманова Галина и организации, системы, технологии, персоны:

WebSoft - ВебСофт Девелопмент 32 2
ССТ - Специальные системы и технологии 18 1
Фаберлик - Faberlic 95 2
РЖД - Российские железные дороги 1976 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 213 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 229 2
CarPrice - Карпрайс 39 2
Спортмастер - Sportmaster 187 1
Лента - Сеть розничной торговли 2231 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 105 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3340 2
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 167 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1135 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 183 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13206 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13146 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3521 2
Пименова Мария 3 2
Миненкова Валерия 3 2
Писаренко Николай 3 2
Попова Екатерина 6 2
Корольков Алексей 4 1
Каськов Валентин 16 1
Третьякова Мария 5 1
Комиссаров Евгений 2 1
Герфурт Юлия 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3139 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 340 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

