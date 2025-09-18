Разделы

Корольков Алексей


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 Websoft представит на конференции CNews концепцию развития HR-платформ в эпоху ИИ 1
23.10.2023 Алексей Корольков, Websoft: Внедрение любых HCM-решений приводит к неоправданным затратам, если у компании отсутствует HR-стратегия 1
03.10.2016 Что хочет бизнес: Как «облака» изменили представление об HR в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Корольков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

WebSoft - ВебСофт Девелопмент 31 2
Microsoft Corporation 25054 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 837 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31335 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3488 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22421 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11108 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25532 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4325 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1210 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7963 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1034 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3893 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 561 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4799 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1369 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 165 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 818 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1130 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1462 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1074 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 560 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3325 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 325 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7351 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16719 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11690 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1961 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4598 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21580 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11098 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1661 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 266 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 424 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 926 1
WebSoft HCM 10 1
Microsoft Azure 1439 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5672 1
Datex E-Staff 10 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1495 1
Ковалев Павел 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14371 1
Европа 24516 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1805 1
Африка - Африканский регион 3545 1
Ближний Восток 3010 1
Америка Латинская 1863 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3117 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1492 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2671 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14687 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5379 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 241 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2637 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 1
Английский язык 6824 1
Gartner - Гартнер 3592 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 933 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 1
