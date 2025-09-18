Получите все материалы CNews по ключевому слову
Корольков Алексей
УПОМИНАНИЯ
Корольков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|WebSoft - ВебСофт Девелопмент 31 2
|Microsoft Corporation 25054 2
|АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 837 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
|Gartner - Гартнер 3592 1
