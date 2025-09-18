Разделы

Websoft представит на конференции CNews концепцию развития HR-платформ в эпоху ИИ

На предстоящей конференции CNews «Цифровизация в HR» генеральный директор Websoft Алексей Корольков выступит с докладом «Куда развиваться HR-платформам в эпоху ИИ?». Эксперт расскажет о ключевых трендах автоматизации HR-процессов и роли искусственного интеллекта в трансформации управления персоналом.

«Мы видим серьезную смену подходов — от точечного использования AI-инструментов к системному применению искусственного интеллекта на уровне всей платформы», — отмечает Алексей Корольков. По его мнению, будущее за триадой HRTech, WorkTech и глубокого нативного AI, которая станет следующим большим трендом в HR-автоматизации.

Websoft как лидер российского рынка HR-технологий активно развивает платформенный подход к AI. В рамках обновленной архитектуры Websoft HCM искусственный интеллект интегрирован не фрагментарно, а системно — обеспечивая взаимодействие между функционалом ИПР, кадрового резерва, процедур оценки и планирования развития персонала.

Алексей вместе с участниками обсудит вопросы:

как отразится появление инструментов ИИ на развитии HR-платформ? как HR-решениям трансформироваться, чтобы не потеряться в новом ИТ-ландшафте, наполненном ИИ-инструментами? сохранятся ли вообще HR-платформы в текущем виде? Вместе проанализируем тренды и посмотрим на реальные кейсы.

За 25 лет работы Websoft внедрил свои решения в более чем 500 организациях, включая крупнейшие российские компании. Платформа обслуживает свыше 5 миллионов пользователей и занимает лидирующие позиции в рейтингах отраслевых изданий.

