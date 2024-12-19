Тараканова Алена
Тараканова Алена и организации, системы, технологии, персоны:
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
|1С 8213 1
|ICL ГК 381 1
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 1
|ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
|ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 342 1
|Белоусова Виктория 3 3
|Мельзак Ирина 3 3
|Герфурт Юлия 3 3
|Слободин Виталий 17 2
|Шарипов Тимур 2 1
|Савосина Юлия 3 1
|Сидоров Константин 14 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
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