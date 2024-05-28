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Использование смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» позволит ускорить подписание карт вызова в АСУ «Скорая помощь»

Сотрудники скорой помощи получили возможность «бесконтактно» подписывать медицинские документы на вызове. Такое стало возможным благодаря технологической интеграции АСУ «Скорая помощь» (группа компаний ICL) со смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» (Компания «Актив»). Об этом CNews сообщили представители компания «Актив».

Теперь врачи скорой помощи могут больше времени уделять пациентам. Врачу достаточно приложить смарт-карту к планшету, чтобы подписать сформированный документ и отправить его в единую информационную систему. Такой подход значительно минимизирует риски потери информации о больном. При отсутствии интернета АСУ «Скорая помощь» сохраняет сформированный документ на планшете до появления сети.

Алена Тараканова, руководитель проектов, компания «Актив»: «Комплексное решение АСУ «Скорая помощь» и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» добавляет оперативности в работе служб скорой помощи. Теперь медработники могут подписывать документы прямо на выезде даже при отсутствии связи, что делает их работу более мобильной, сокращает время обработки вызовов и упрощает взаимодействие с другими службами. Уверены, что наше решение станет полезным для станций и отделений скорой медицинской помощи по всей стране».

Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» — это полнофункциональное СКЗИ и средство электронной подписи для мобильных устройств. Функции смарт-карты доступны через два интерфейса: традиционный контактный и бесконтактный (NFC). Это позволяет подписывать документы на смартфонах и планшетах так же легко, как расплачиваться бесконтактной банковской картой или оплачивать проезд в транспорте. Смарт-карты Рутокен могут быть оснащены бесконтактным интерфейсом для интеграции в СКУД и системы управления логическим доступом.

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Безопасность

АСУ «Скорая помощь» поддерживает весь технологический цикл работы учреждений: от приема и распределения вызовов до статистической обработки информации и оценки эффективности функционирования учреждения, в том числе учет медикаментов и ГСМ, формирование и передачу в ФОМС счетов-реестров, мобильные рабочие места бригад, информационную поддержку работы санитарной авиации. Использование АСУ «Скорая помощь» позволяет включить систему управления службами скорой медицинской помощи в региональный фрагмент ЕГИСЗ за счет всесторонней интеграции с региональной медицинской информационной системой. Организовано взаимодействие с ТФОМС, ФГИС МДЛП, МИС и Системами-112 различных производителей.

Константин Сидоров, руководитель проектов, группа компаний ICL: «Использование смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» обеспечивает удобство работы и сокращение времени, затрачиваемого на подпись карт вызова электронной цифровой подписью. Также использование смарт-карт позволит обеспечить переход на электронный межведомственный документооборот между медицинскими организациями, например, в части подписания сопроводительного листа отделения скорой медицинской помощи при передаче его в приемные отделения стационаров. Хотелось бы обратить внимание на то, что использование бесконтактных смарт-карт позволит снизить износ планшетов, используемых в качестве мобильного рабочего места бригады, и, как следствие, обеспечит снижение затрат на обновление парка средств вычислительной техники».

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