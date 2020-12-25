Intel теряет активы. Теперь она останется без акций крупного разработчика ПО

Intel продаст миллионы акций разработчика ПО Cloudera в рамках обратного выкупа и получит за них $314. Почти семь лет назад Intel инвестировала в него свыше $740 млн, вдвое переплатив за каждую акцию. Решение продать акции может быть связано со стремлением Intel избавиться от непрофильных для нее активов.

У Intel забирают акции

Компания Intel продаст принадлежащие ей акции разработчика ПО Cloudera на более чем $310 млн. Как сообщает издание Barron’s, Intel лишится этих активов в рамках соглашения, достигнутого с Cloudera 23 декабря 2020 г. Инициатива исходила от самой Cloudera – она инициировала масштабную стратегию по обратному выкупу собственных акций.

Cloudera занимается разработкой гибридного ПО с открытым исходным кодом, в том числе и в сфере больших данных. Компания существует с 2008 г., и ее деловую модель нередко сравнивают с тем, как ведет свои дела компания Red Hat. Cloudera предлагает своим клиентам ПО на базе открытого исходного кода, а зарабатывает на оказании им технической поддержки. За 12 лет деятельности список ее клиентов пополнился на несколько тысяч компаний, а распространять ее продукцию Cloudera помогают системные интеграторы, предлагающие ПО ее разработки собственным клиентам.

Intel продолжает избавляться от непрофильных активов

В заявлении Cloudera сказано, что она выкупит у Intel 26 млн своих акций по $12,05 за каждую. Итоговая сумма сделки составит порядка $314 млн, и Cloudera уверена, что выкуп не повлияет на существующие деловые партнерские отношения с Intel. Эксперты Barron’s считают, что сделка может негативно отразиться на бизнесе американского чипмейкера.

Почему Intel расстается с акциями Cloudera

Intel инвестировала в Cloudera в марте 2014 г., и общий размер вложений тогда составил $742 млн, что принесло ей 18-процентную долю в компании. Barron’s пишет, что Intel решилась на этот шаг отчасти потому, что, хотела сказать свое слово в направлении программного обеспечения для обработки больших данных, такого как продукты, которые производит Cloudera.

Инвестиции, по данным Barron’s, принесли Intel убыток в размере около $430 млн, но пока неясно, рассчитывала ли Intel, приобретая ценные бумаги Cloudera, на дальнейшую прибыль с них. В рамках этого этапа инвестирования Intel купила акции Cloudera по цене, вдвое большей в сравнении с той, которую заплатили другие инвесторы компании несколькими неделями ранее. Как пишет The Wall Street Journal, решение переплатить за акции было принято Intel с целью защитить Cloudera от приобретения другой компанией. После сделки стоимость разработчика ПО выросла до $4,1 млрд против $1,8 млрд за несколько недель до подписания соглашения.

Intel заплатила тогда $30,92 за каждую из 11,99 миллиона акций, что на тот момент составляло порядка 5% денежных средств, имевшихся в ее распоряжении. Для сравнения, в 2017 г. Cloudera провела IPO, и тогда ее ценные бумаги оценивались в $15.

Спустя почти семь лет акции Cloudera стоят более чем вдвое дешевле суммы, заплаченной за них Intel

На момент публикации материала стоимость акций Cloudera на бирже NASDAQ составляла $14,88 за одну ценную бумагу. Капитализация компании находилась на уровне $4,65 млрд.

Истинную причину решения избавиться от акций Cloudera в Intel не раскрывают. Представители компании утверждают, что ему предшествовало заявление самой Cloudera о подготовке к выкупу собственных акций у всех инвесторов на сумму $500 млн. Эксперты Barron’s считают, что все это – часть плана Intel по избавлению от непрофильных активов и приобретению более мелких предприятий для развития собственных технологий в ряде перспективных направлений, включая искусственный интеллект.

Что купила и что продала Intel

В дополнение к акциям Cloudera Intel избавилась и от практически всего своего бизнеса по производству флеш-памяти и оставила себе лишь выпуск серверной памяти Optane. Как сообщал CNews, покупателем выступила южнокорейская компания SK Hynix – она готова заплатить за этот бизнес $9 млрд. О сделке было объявлено в конце октября 2020 г., а закрыть ее стороны планируют не позднее марта 2025 г. Intel задумала продать свой флеш-бизнес еще в марте 2020 г., и это напрямую связано с плохими финансовыми показателями данного направления.

В июле 2019 г. Intel продала бизнес по выпуску сотовых модемов – она уступила его компании Apple, которая готовится начать производство собственных модемов в 2021 г. Для Intel этот шаг в итоге оказался большой ошибкой, о чем она заявила в декабре 2019 г.

В декабре 2019 г. Intel приобрела израильскую компанию Habana Labs – разработчика ИИ-чипов. Покупка обошлась ей в $2 млрд, а в октябре 2020 г. стало известно, что Intel рассматривает возможность покупки компании Nokia Networks, занимающейся телекоммуникационными технологиями и оборудованием. Не исключено, что ее приобретение позволит компании компенсировать те потери, которые она понесла, продав Apple свой модемный бизнес.