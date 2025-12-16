Разделы

Ермаков Александр


СОБЫТИЯ


16.12.2025 ИИ уже интегрируется практически во все уровни работы с данными в российских СУБД 1
08.07.2024 СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts сертифицированы по 4 уровню доверия ФСТЭК 1
26.06.2024 Arenadata Hadoop сертифицирован по 4-му уровню доверия ФСТЭК 1
31.05.2024 Ситуация с Greenplum не окажет негативного влияния на развитие Arenadata DB 1
27.02.2024 Arenadata вошла в топ-5 основных контрибьютеров в ClickHouse среди мирового сообщества 1
20.02.2024 В России арестована группа хакеров-вымогателей, замаскированная под ИТ-компанию 1
20.02.2024 Новая версия Arenadata DB поддерживает Astra Linux 1
01.11.2023 Вышла новая версия Arenadata Streaming, поддерживающая «РЕД ОС» 1
25.10.2023 Arenadata Hadoop теперь обрабатывает данные с кратно большей производительностью 1
05.09.2023 Российская компания заняла первое место по вкладу в развитие Greenplum среди международного сообщества 1
10.08.2023 Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux 1
27.06.2023 Arenadata QuickMarts получил сертификат соответствия ФСТЭК 1
15.06.2023 Arenadata DB получила сертификат соответствия ФСТЭК 1
07.03.2023 В ГК X-Com назначен директор по маркетингу 2
07.12.2022 Студенты ТюмГУ создали прототипы датчиков для измерения температуры и влажности с помощью МТС DevKit 1
18.11.2022 Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали 1
24.02.2022 Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов 1
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise 1
16.12.2020 Mail.ru Cloud Solutions увеличит скорость отклика систем при помощи новой технологии Low-latency NVMe 1
31.08.2020 СУБД Arenadata DB работает в среде защищенной операционной системы «Альт 8 СП» 1
25.02.2020 Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2 1
03.06.2019 Следите за появлением новых технологий 1
29.03.2019 Искусственный интеллект может заменить работников кафе 1
14.11.2018 ИТ-компании Awara IT и Mindcore объявили о слиянии 1
01.08.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security для «РусЭнергоМира» 1
23.05.2011 Basware и Avenir IT-Solutions реализовали в системе «1С» автоматическую обработку первичных документов 1
03.09.2010 Россия: власти решили не закрывать YouTube 1
29.07.2010 Россия: провайдер отказывается закрывать YouTube 1
27.07.2010 Россия: суд постановил закрыть доступ к Youtube 1
16.05.2002 Компания "Гарант-Парк-Интернет" примет участие в конференции "Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов" 1

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 343 16
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 7
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 52 3
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 3
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 15 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2502 3
GitHub 971 3
Microsoft Corporation 25246 2
9006 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 2
Softline - Софтлайн 3272 2
Ростех - Автоматика Концерн 1745 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Oracle Corporation 6873 2
Teradata - Терадата 219 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 1
Vertica 40 1
Google LLC 12270 1
BI Consult - Би Ай Консалт 18 1
Mindcore - Майндкор 13 1
Basware 20 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 57 1
SugarLocker - Хакерская группировка 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 792 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
Broadcom - VMware 2495 1
МегаФон - Талмер - Talmer 54 1
Red Hat 1345 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 906 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 1
МегаФон 9922 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 386 1
X-Com - Икс ком 170 1
SAP SE 5434 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 804 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
Tencent 171 1
Астаманьяна - сеть кофеен 3 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 1
Финсервис Банк 20 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 7
Судебная власть - Judicial power 2412 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 67 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 751 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 278 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 22 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 6
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 563 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31804 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 743 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17130 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1022 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1855 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18245 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 794 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5932 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 175 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 8
Apache Hadoop 447 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 50 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 201 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 69 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 33 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 37 3
Linux OS 10920 3
Google YouTube - Видеохостинг 2891 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1112 3
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 2
Apache NiFi 18 2
Trace Coffee Beans Platform 3 2
Axiom JDK СЗИ 133 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 22 2
Microsoft Azure 1461 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 547 2
Microsoft Dynamics 1186 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 1
Microsoft Graph 13 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 85 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 143 1
Microsoft Intelligent Edge 1 1
Apache Airflow 62 1
Zstd - Zstandard - алгоритм сжатия данных без потерь 10 1
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 17 1
Microsoft Logic Apps 3 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 16 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1518 1
Apache Impala 3 1
Apache Knox 1 1
Basware Commerce Network - Basware e-invoicing - Basware Invoice Automation - Basware Invoice Processing - Purchase-to-Pay - Basware Alusta 6 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 167 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1530 1
Apple iPhone 6 4862 1
Пахомов Владимир 3 2
Айзенберг Анна 2 2
Сизоненко Григорий 44 1
Лазаренко Дмитрий 77 1
Тарасов Арсений 44 1
Скворцов Дмитрий 2 1
Ермолаев Владимир 7 1
Андреев Илья 3 1
Шумаков Юрий 4 1
Михайлова Анастасия 38 1
Matinpalo Irene - Матинпало Ирене 3 1
Летунов Илья 49 1
Смирнов Алексей 253 1
Россия - РФ - Российская федерация 157089 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 2
Латвия - Рига 98 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Германия - Берлин 729 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 990 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8123 1
Украина 7796 1
Россия - УФО - Тюменская область 1256 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2958 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10332 5
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1723 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15147 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3139 1
Reddit 358 1
РИА Новости 984 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 258 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
