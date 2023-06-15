Arenadata DB получила сертификат соответствия ФСТЭК

Arenadata DB (ADB) получила сертификат соответствия ФСТЭК РФ №4675 от 2 июня 2023 г. Она стала первой в России сертифицированной аналитической, распределенной СУБД, построенной на MPP-системе с открытым исходным кодом.

Документ удостоверяет, что Arenadata DB сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Согласно сертификату, ADB соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий».

На основе технических заключений Arenadata DB внесена в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации от 2 июня 2023 г. Полученный сертификат ФСТЭК действителен до 2 июня 2028 г.

«Сертификат ФСТЭК наглядно демонстрирует уровень зрелости Arenadata DB и отражает предъявляемые к отечественным решениям пожелания пользователей. Среди наших заказчиков есть представители государственных компаний и ведомств, объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). К ним предъявляются особые требования по информационной безопасности, включая использование сертифицированных средств защиты. С помощью сертифицированной Arenadata DB наши заказчики могут выполнить такие предписания», — прокомментировал Александр Ермаков, технический директор Arenadata.

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Arenadata DB построена на технологии с открытым исходным кодом Greenplum. Она предназначена для хранения и обработки больших объемов информации — до десятков петабайт. ADB прекрасно справляется с задачами построения корпоративного хранилища данных (КХД), аналитики с помощью BI-инструментов, ad-hoc- запросов и Data Science уровня предприятия. По мере роста объема данных можно просто добавлять новые сервера в кластер — обо всем остальном ADB позаботится сама. Arenadata много лет занимается развитием Greenplum и является самым активным коммитером в этот проект в России. В мире компания занимает второе место по количеству коммитов в Greenplum.