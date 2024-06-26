Arenadata Hadoop сертифицирован по 4-му уровню доверия ФСТЭК

Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративный дистрибутив на базе Apache Hadoop — получил сертификат соответствия ФСТЭК РФ №4821 от 13 июня 2024 года. Документ удостоверяет, что продукт сертифицирован по требованиям 4-го уровня доверия и технических условий.





4-й уровень доверия ФСТЭК является одним из самых высоких уровней доверия к средствам технической защиты конфиденциальной информации. Он подтверждает, что Arenadata Hadoop подходит для использования:

в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1-й категории;

государственных информационных системах 1-го класса защищённости;

автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1-го класса защищённости;

информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1-го уровня защищённости персональных данных;

информационных системах общего пользования 2-го класса, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные, служебную, коммерческую и иные виды конфиденциальной информации.

«Arenadata Hadoop стал первым корпоративным дистрибутивом, собранным в России на базе Apache Hadoop, и он первым же в своём классе ПО получил сертификацию по 4-му уровню доверия ФСТЭК. Это важное событие и для нас, как для разработчика Arenadata Hadoop, и для наших клиентов и потенциальных заказчиков, специфика которых предписывает использовать программные продукты лишь со столь высоким уровнем защищённости», — отмечает Александр Ермаков, технический директор Arenadata.

Сертификат ФСТЭК подтверждает, что Arenadata Hadoop является программным обеспечением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, реализующим функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности. Дистрибутив соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий».

На основе технических заключений Arenadata Hadoop внесён в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации от 13 июня 2024 года. Полученный сертификат ФСТЭК действителен до 13 июня 2029 года.

Возможности Arenadata Hadoop

Корпоративный дистрибутив Arenadata Hadoop предназначен для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных. Он решает следующие задачи:

На Arenadata Hadoop получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Продукт включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.