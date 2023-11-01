Вышла новая версия Arenadata Streaming, поддерживающая «РЕД ОС»

Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку российской операционной системы РЕД ОС.

Таким образом был расширен перечень поддерживаемых ADS операционных систем, который теперь включает:

«РЕД ОС» 7.3;

Centos 7.6.1810;

RHEL 7.6;

AltLinux 8.4 SP;

Astra Linux 1.7 «Орёл» SE c Axiom JDK.

Другим важным изменением Arenadata Streaming для пользователей стала реализация шифрования параметров конфигурации NiFi, призванная повысить защищённость кластера.

Помимо этого, новая версия ADS включила обновление NiFi до версии 1.20, благодаря чему добавились дополнительные процессоры и был устранён ряд проблем, связанных с информационной безопасностью.

«Для клиентов Arenadata важна возможность влиять на карту развития наших продуктов, и новый релиз Arenadata Streaming это подтверждает. Так, в ответ на пожелание одного из наших заказчиков, в NiFi был добавлен дополнительный провайдер потоков GitFlow Provider», — прокомментировал новый релиз Александр Ермаков, технический директор Arenadata.

Возможности Arenadata Streaming

Arenadata Streaming — масштабируемая отказоустойчивая система для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Open Source технологий Apache Kafka и Apache Nifi. Продукт включает систему мониторинга и управления, поддержку расширенной безопасности, а также ряд дополнительных инструментов для реализации репликации, проверки качества данных и других необходимых для продуктовой эксплуатации функций. Продукт включает систему мониторинга и управления (Arenadata Cluster Manager, ADCM), поддержку расширенной безопасности (Arenadata Platform Security, ADPS), а также ряд дополнительных инструментов для реализации репликации, проверки качества данных и других необходимых для продуктовой эксплуатации функций.

Arenadata Streaming позволяет:

в реальном времени строить потоковые конвейеры данных, надёжно передающих данные между системами или приложениями;

в реальном времени разрабатывать потоковые приложения, преобразующие потоки данных или реагирующие на них;

хранить потоки записей отказоустойчивым долговечным способом;

разграничивать права доступа к потокам данных.

На Arenadata Streaming получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Продукт включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.