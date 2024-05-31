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Ситуация с Greenplum не окажет негативного влияния на развитие Arenadata DB

Статус всех публичных репозиториев GPDB (международный проект с открытым исходным кодом Greenplum) на GitHub изменен на архивный. Это означает, что разработка Greenplum в рамках open source, скорее всего, будет приостановлена и дальнейшее развитие проекта силами нового правообладателя проекта — компании Broadcom — будет происходить в рамках коммерческой версии VMware Tanzu Greenplum. Arenadata дает свой комментарий относительно сложившейся ситуации для пользователей как продукта Arenadata DB (ADB), так и ванильной open source версии Greenplum.

«Эта ситуация не является уникальной для open source и была ожидаема после поглощения VMware Tanzu. Пользователей скорее интересовало, когда и как это случится. В данном случае компания Broadcom выбрала иной путь развития своего продукта, одномоментно изменив статус репозиториев и ограничив каналы коммуникации с проектной командой без какого-либо предварительного уведомления или анонса», — объясняет Александр Ермаков, технический директор Arenadata.

Arenadata была готова к подобному сценарию и заранее обеспечила возможность разработки продукта Arenadata DB (ADB) на основе технологии Greenplum в рамках собственного форка.

«Наш технологический суверенитет подкреплен наличием всех необходимых технических ресурсов для продолжения разработки продукта. Помимо этого в Arenadata собрана одна из сильнейших команд разработки Greenplum среди всего комьюнити, что на протяжении последних нескольких лет подтверждается объемом доработок, вносимых в ядро open source проекта. С учетом всего изложенного выше, развитие продукта Arenadata DB (ADB), как одного из ключевых в рамках всей платформы Arenadata, будет продолжено в соответствии с дорожной картой развития и релизными циклами ADB», — отмечает Александр Ермаков.

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