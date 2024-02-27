Arenadata вошла в топ-5 основных контрибьютеров в ClickHouse среди мирового сообщества

Arenadata вошла в число лидеров по вкладу в развитие проекта с исходным кодом ClickHouse среди мирового сообщества по итогам 2023 года. Согласно результатам исследования, которое провели аналитики консалтингового агентства BI Consult, российская компания уступила лишь таким зарубежным игрокам, как Semrush, Altinity, Inc, IBM и Tencent.

Основные контрибьютеры в ClickHouse среди сообщества

Задавшись целью найти источники объективной статистики об использовании ClickHouse, аналитики BI Consult оценили активность участников комьюнити проекта на GitHub — крупнейшем веб-сервисе для совместной разработки ИТ-проектов. Метрикой оценки стало количество одобренных сообществом Pull Requests (PR) — запросов на принятие изменений в основной ветке исходного репозитория. Фильтры GitHub позволяют отсортировать по времени авторов принятых PR.

Выделив участников, чьи запросы на изменения одобрялись, аналитики попытались определить их работодателя по данным с личных страниц на GitHub. Однако такая информация указывается не всегда. В случаях, когда данных не было, делали запрос в LinkedIn и Google по фамилии и инициалам разработчика. По LinkedIn также отслеживали карьерные перемещения участников комьюнити, чтобы определить, в чьих интересах делалась работа в выбранный период времени. Поиск осуществлялся исключительно по открытым данным — приватность не была нарушена.

В рамках исследования аналитики изучили аккаунты авторов PR в ClickHouse в 2023 году на GitHub. Всего их нашлось 325, с их стороны в ядро ClickHouse было внесено 7399 PR. 72 аккаунта относятся к основному разработчику проекта ClickHouse — ClickHouse, Inc. 253 аккаунта относятся к международному сообществу. При этом доля аккаунтов с известным работодателем от всего международного сообщества составила 60%, а количество принятых PR — 83%.

В топ-5 лидеров по вкладу в развитие ClickHouse вошли:

Semrush (296 PR, доля в комьюнити 22%); Altinity, Inc (123 PR, доля в комьюнити 9%); IBM (105 PR, доля в комьюнити 8%); Tencent (63 PR, доля в комьюнити 5%); Arenadata (61 PR, доля в комьюнити 5%).

«Быть причастным к развитию Open Source проектов — важная цель для большинства разработчиков. Arenadata активно вносит свой вклад в ряд технологий, включая ClickHouse. И то, что мы вошли в пятёрку ведущих контрибьютеров среди мирового сообщества, подтверждает тот факт, что для нас важно, чтобы экспертиза компании была полезна всему рынку по работе с данными», — прокомментировал результаты исследования Александр Ермаков, технический директор Arenadata.

Вклад Arenadata в развитие ClickHouse

Arenadata на основе ClickHouse разрабатывает собственную кластерную колоночную СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM). Она позволяет выполнять аналитические запросы в режиме реального времени на структурированных больших данных.

Среди PR, внесённых разработчиками Arenadata в ClickHouse, можно выделить следующие:

Kerberos-авторизация для Kafka в ClickHouse. Kerberos-авторизация для Kafka позволяет настроить авторизацию в ClickHouse (и ADQM, соответственно): конфигурационный файл ClickHouse управляет библиотекой librdkafka, обеспечивающей взаимодействие с Kafka. Основная сложность этой разработки была связана с тем, что в ClickHouse изначально заложено минимальное количество внешних зависимостей. Стандартный для продукта способ использования библиотек — полная интеграция. Ещё одна значимость этого релиза в том, что были решены некоторые технические проблемы, которые дали возможность комьюнити проекта использовать Kerberos в ClickHouse. От Arenadata потребовалось много усилий для создания окружения из docker-контейнеров с Kafka, ZooKeeper и Kerberos KDC для тестирования новых функций.

Kerberos-авторизация доступа к HDFS в ClickHouse. В релизе ClickHouse 21.1 (январь 2021 года) вышла реализация kerberos-авторизации доступа к HDFS, сделанная нашей командой. Эта доработка важна для большого числа пользователей и позволяет ClickHouse работать с керберизированной HDFS.

Поддержка зашифрованных элементов в конфигурационном файле. До этого момента пароли в ClickHouse хранились в виде текста в открытом виде, что не является нормой с точки зрения безопасности и создаёт огромные риски возникновения инцидентов. Данное внедрение позволяет хранить пароли в зашифрованном виде, так чтобы пользователь не мог их просмотреть, просто открыв файл.

Параметр для управления числом активных подключений в рамках одного пользователя. Ранее в ClickHouse администратор мог управлять только общим числом подключений, что не является контролируемым и безопасным сценарием: когда один пользователь занял все доступные подключения, другие фактически теряли возможность работать. Благодаря данной доработке управление и администрирование ClickHouse стало более гранулярным, а работа пользователей — стабильнее.

OR Operator in ON Section for JOIN в ClickHouse. В релизе ClickHouse 21.11 Arenadata добавила OR-оператор в ON-секции для операции JOIN. Это важный шаг в направлении полной поддержки стандарта SQL проектом ClickHouse.

О популярности ClickHouse свидетельствует тот факт, что продукты на основе этой СУБД предлагают сразу несколько крупных игроков. На текущий момент в России отечественные продукты на базе ClickHouse замещают такие решения зарубежных вендоров, как Oracle Exadata, Teradata и SAP S/4HANA.