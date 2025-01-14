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Шумаков Юрий



14.01.2025 Систему самостоятельного заселения в отель Wroomify включили в реестр российского ПО 1
10.02.2023 В Wone IT назначен коммерческий директор 1
18.11.2022 Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали 1
16.05.2022 Российские подразделения Awara IT и SoftwareOne объединились под новым брендом Wone IT 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шумаков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 3
Microsoft Corporation 24624 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
SAP SE 5276 1
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 15 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
МегаФон 8804 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Red Hat 1305 1
Merlion - Мерлион 793 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
Broadcom - VMware 2359 1
SoftwareONE Group 105 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром нефть 618 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Финсервис Банк 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
Wone IT - Wroomify 1 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Карякин Илья 2 1
Нилов Андрей 1 1
Ермаков Александр 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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