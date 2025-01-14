Шумаков Юрий
Шумаков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1342 1
|Газпром нефть 618 1
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
|Финсервис Банк 19 1
|Wone IT - Wroomify 1 1
|Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
|Карякин Илья 2 1
|Нилов Андрей 1 1
|Ермаков Александр 29 1
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