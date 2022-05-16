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Российские подразделения Awara IT и SoftwareOne объединились под новым брендом Wone IT

Awara IT Russia и SoftwareOne Russia объявили о создании совместной мультивендорной ИТ-компании полного цикла. Новая компания Wone IT обеспечит бесперебойную работу заказчиков в условиях постоянных глобальных изменений и предложит комплексные стратегии формирования ИТ-ландшафта, которые помогут компаниям продуктивно работать на российском рынке.

Соглашение о передаче российских активов SoftwareOne группе компаний Awara IT подписано в начале мая 2022 г. Консолидированная компания Wone IT объединит экспертизу внедрения, локализации и поддержки сложных бизнес-приложений, которой обладает Awara IT, а также опыт и широкий портфель партнерских контрактов SoftwareOne с крупнейшими международными и российскими вендорами. Wone IT станет для клиентов технологическим партнером нового поколения, предлагающим полный цикл услуг: консалтинг, подбор оптимальных вендоров, внедрение, интеграцию и многоуровневую техническую поддержку.

«Быстрая адаптация к изменениям – ключевой запрос бизнеса на сегодняшний день. Компании стремятся найти надежного ИТ-партнера, который предложит актуальные технологичные решения и поддержит в сложных ситуациях, – отметил генеральный директор Awara IT Russia Юрий Шумаков, – Сейчас организации нуждаются в грамотных вложениях в ИТ-инфраструктуру, стремятся извлечь из нее максимальную пользу в краткосрочной перспективе, при этом оставляя задел для развития. Видя этот спрос на рынке, мы приняли решение консолидировать компании, чтобы стать для наших клиентов именно таким ИТ-партнером».

Awara IT и SoftwareOne связывает долгая история реализации совместных проектов. Благодаря слиянию российских подразделений двух партнеров в мультивендорную ИТ-компанию полного цикла Wone IT станет единственной на рынке России, которая объединяет 17-летний опыт реализации бизнес-приложений любой сложности и уникальную экспертизу в области ИТ-консалтинга, охватывающую решения сотен ИТ-вендоров, включая Microsoft, Yandex.Cloud, Kaspersky и др.

Команда объединенной компании может реализовать проекты цифровой трансформации для малых, средних и крупных заказчиков из десятков отраслей, обладает богатым опытом автоматизации бизнес-процессов и проведения ИТ-аудитов. Wone IT также обеспечивает эксклюзивный уровень клиентской поддержки, консультирует заказчиков по оптимальному использованию существующего ПО и закупкам новых продуктов.

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Безопасность

Процесс объединения Awara IT Russia и SoftwareOne Russia продлится в течение двух месяцев. Контракты с текущими клиентами останутся действительными, более того, им могут быть предложены более оптимальные условия сотрудничества. Все российские клиенты получат официальное письмо от компании в течение 14 дней с момента подписания соглашения о сделке.

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Wone IT – мультивендорная ИТ-компания полного цикла, созданная на базе системного интегратора Awara IT и поставщика платформ, решений и услуг SoftwareOne. Миссия компании – гарантировать беспрерывность бизнес-процессов и предоставить технологическую независимость клиентам в условиях постоянных глобальных изменений.

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