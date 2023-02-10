В Wone IT назначен коммерческий директор

Wone IT, мультивендорная сервисная ИТ-компания, объявила о назначении Андрея Нилова на должность коммерческого директора. Ключевой задачей нового топ-менеджера является трансформация коммерческой структуры для достижения стратегической цели компании в 2023 г. – кратного роста прибыли.

Андрей Нилов более 20 лет проработал в индустрии ИТ и телекоммуникаций и имеет большой опыт в сфере продаж и взаимодействия с ключевыми клиентами. До перехода в Wone IT он отвечал за работу со стратегическими клиентами SAP CIS в ритейле. Ранее – участвовал в развитии партнерской сети с глобальными партнерами SAP.

С 2006 по 2019 гг. Андрей работал в компании Microsoft, где вырос от менеджера по взаимодействию с ключевыми партнерами до директора по работе с одними из самых знаковых клиентов компании – «Газпромом» и «Газпромнефтью». За три года в этой должности он оптимизировал инфраструктуру заказчиков, что позволило увеличить доход Microsoft от этих клиентов до 60%. С 2004 по 2006 гг. Андрей Нилов руководил департаментом по работе с ключевыми клиентами в операторе сотовой связи МТС.

Андрей Нилов окончил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна по специальности «ИТ инженер», специализация «автоматизированные системы по обработки информации и управления».

«Я знаком с командой Wone IT уже очень давно, – говорит Андрей Нилов, − и всегда восхищался ее драйвом и здоровым перфекционизмом. А теперь я сам стал частью этой замечательной компании и приложу все усилия, чтобы придать ее бизнесу заметное ускорение».

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«Мы всегда стремились приглашать в нашу команду лучших людей на рынке – талантливых, инициативных, умеющих принимать решения и брать ответственность на себя, − отметил Юрий Шумаков, генеральный директор и совладелец Wone IT. – Мы рады, что к нам присоединился Андрей, уверен, что его уникальный опыт будет очень полезен для нашего бизнеса».

В ближайшей перспективе Андрей Нилов сосредоточит свои усилия на повышении эффективности взаимодействия с существующими и новыми клиентами Wone IT, а также на расширении портфеля сервисов с фокусом на консалтинг и продажу обновленной продуктовой линейки.