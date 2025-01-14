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Карякин Илья



14.01.2025 Систему самостоятельного заселения в отель Wroomify включили в реестр российского ПО 1
04.03.2024 Илья Карякин назначен на должность исполнительного директора Wone IT 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Карякин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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