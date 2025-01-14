Карякин Илья
|14.01.2025
|Систему самостоятельного заселения в отель Wroomify включили в реестр российского ПО 1
|04.03.2024
|Илья Карякин назначен на должность исполнительного директора Wone IT 1
Карякин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Wone IT - Wroomify 1 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
|Чужмаров Павел 3 1
|Шумаков Юрий 4 1
|Барбашина Ирина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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