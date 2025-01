Систему самостоятельного заселения в отель Wroomify включили в реестр российского ПО

Компания Wone IT подключилась к разработке отечественного программного обеспечения, позволяющего автоматизировать управление бизнес-процессами (BPM). С целью решения отраслевых задач в области гостиничного и туристического бизнеса разработчики Wone IT создали систему самостоятельного заселения Wroomify. Об этом CNews сообщили представители Wone IT.

Wroomify — сервис для автоматизации работы ресепшен в режиме self check-in, позволяющий ускорить процесс регистрации гостей через веб-приложение и терминалы самообслуживания. В программу встроены возможности распознавания документов, выдачи ключ-карт от номера, передачи данных в ФМС в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ и ряд других функций. Приложение интегрируется с системами управления отелем (PMS), предоставляет возможности увеличения продаж дополнительных услуг и снижает нагрузку на персонал.

«Количество гостей, регистрирующихся с помощью терминала самообслуживания, уже достигает до 20% от общего потока клиентов, а количество покупок дополнительных услуг увеличивается на 25%. Но интересен не только экономический эффект. Для распознавания документов система самообслуживания применяет искусственный интеллект», — отметил управляющий партнер сети Wone Hotels Юрий Шумаков.

Wone IT реализовала несколько проектов с внедрением Wroomify в отелях.

Важным шагом в развитии продукта стало включение Wroomify в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры. Это позволит Wone IT получать преференции перед западными поставщиками при госзакупках или поставках ПО для компаний с госучастием. Но более важным является возможность получать налоговые льготы и, благодаря этому, снизить стоимость решения для российских покупателей.

«Включение Wroomify в реестр программного обеспечения России служит важным индикатором его надежности и качества, а также предоставляет покупателям программно-аппаратного комплекса дополнительные преимущества, такие как освобождение от уплаты НДС. Таким образом, Wroomify становится более доступным для широкого круга компаний и конечных пользователей, способствуя развитию отечественного ИТ-рынка и национальной экономики», — сказал исполнительный директор Wone IT Илья Карякин.