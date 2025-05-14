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Конюхов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге 1
Конюхов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 53 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
|Cisco Systems 5150 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1727 1
|Kaspersky SD-WAN 20 1
|Кулашова Анна 48 1
|Карякин Илья 4 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
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