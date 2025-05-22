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HRS Гостиничные Ресторанные Системы Opera PMS


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Wone IT совместно с HRS завершили проект внедрения системы самостоятельного заселения Wroomify в Vasilievsky Hotel 1
12.05.2009 «Вест Концепт» автоматизировал МДЦ «Виктория» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

HRS Гостиничные Ресторанные Системы и организации, системы, технологии, персоны:

Вест Концепт - West Concept 61 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 54 1
Tillypad - Тиллипад 9 1
Microsoft Corporation 24843 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Виктория МДЦ - Виктория Международный Деловой Центр 1 1
HRS Гостиничные Ресторанные Системы 1 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 74 2
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3177 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 1
Opera Browser - Браузер 1026 2
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5163 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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