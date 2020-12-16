Mail.ru Cloud Solutions увеличит скорость отклика систем при помощи новой технологии Low-latency NVMe

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) представила на российском рынке новый тип дисков Low-latency NVMe — технологию сверхбыстрых сетевых дисков. Она обеспечивает мгновенный доступ к базам данных, информационным системам и приложениям при любой нагрузке и гарантирует скорость отклика в 0,5 мс.

Технология Low-latency NVMe предназначена для высоконагруженных систем (ERP, базы данных), требовательных к скорости отклика дисковой подсистемы. Скорость работы таких систем особенно важна для ритейлеров, банков, предприятий общественного питания, провайдеров контента, игровых платформ, биржевых и финансовых сервисов, ИТ-инфраструктура которых подвержена пиковым нагрузкам. Low-latency NVMe увеличивает быстродействие корпоративных систем и скорость работы внешних приложений.

Данный тип дисков многократно снижает задержку при совершении операций с дисковой подсистемой и решает задачи высоконагруженных систем, таких как сервера баз данных или ERP. Новое решение от MCS обеспечивает моментальную синхронизацию и устойчивость при пиковых нагрузках, когда одновременно обрабатывается множество запросов и необходим быстрый отклик системы. Решение работает на высокочастотных конфигурациях виртуальных машин и позволяет в три-четыре раза увеличить производительность дисков. При использовании конфигураций с Low-latency NVMe в реальных кейсах скорость отклика не превышает 0,5 мс с SLA 99,95%.

Решение востребовано разработчиками пользовательских приложений, аналитиками данных, архитекторами информационных систем, специалистами в области машинного обучения (machine learning), даталогии (data science).

«Одна из наших ключевых задач — повышение производительности инфраструктуры заказчиков. Low-latency NVMe многократно увеличивает скорость отклика систем и повышает их устойчивость, — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool. — Наша технология, доступная из облака в России и интегрированная с множеством других облачных сервисов, решает именно эту задачу».

Разработчик платформы сбора и хранения данных компания Arenadata использовала решение Low-latency SSD для увеличения пропускной способности массивно-параллельной базы данных Arenadata DB.

«Для нас критически важно обеспечить высокую производительность дисковой подсистемы независимо от уровня нагрузки, — сказал Александр Ермаков, технический директор Arenadata. — При тестировании Low-latency NVME при высокой нагрузке на кластер больше не было эффекта его падения, значительно выросла стабильность дисковой подсистемы и самих серверов. При этом отклик составил не более 0,5 мс».